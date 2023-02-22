Совфед одобрил приостановку участия России в Договоре по сокращению наступательных вооружений

Совфед поддержал приостановку России в ДСНВ. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Сенаторы Совета Федерации единогласно поддержали инициативу о приостановке участия России в Договоре по сокращению наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее законопроект в трех чтениях одобрили депутаты Государственной думы. О приостановке участия в ДСНВ президент России заявил во время послания Федеральному собранию.

ДСНВ в 2010 году подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама. В договоре прописаны ограничения по числу ядерных боевых зарядов в баллистических ракетах США и России. В 2021 году договор между странами был продлен до 5 февраля 2026 года, сообщает "Коммерсантъ".

Напомним, ранее "Областная газета" опубликовала основные тезисы, которые Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию.