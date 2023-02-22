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22 февраля 2023, 18:57

Совфед одобрил приостановку участия России в Договоре по сокращению наступательных вооружений

Совет Федерации

Совфед поддержал приостановку России в ДСНВ. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Сенаторы Совета Федерации единогласно поддержали инициативу о приостановке участия России в Договоре по сокращению наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее законопроект в трех чтениях одобрили депутаты Государственной думы. О приостановке участия в ДСНВ президент России заявил во время послания Федеральному собранию. 

ДСНВ в 2010 году подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама. В договоре прописаны ограничения по числу ядерных боевых зарядов в баллистических ракетах США и России. В 2021 году договор между странами был продлен до 5 февраля 2026 года, сообщает "Коммерсантъ". 

Напомним, ранее "Областная газета" опубликовала основные тезисы, которые Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию. 

Областная газета Свердловской области

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