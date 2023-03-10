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10 марта 2023, 10:53

Си Цзиньпин первым в истории КНР избран председателем страны на третий срок

  Марина Сапожникова
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин стал председателем КНР в третий раз. Фото: пресс-служба Кремля

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя Китайской Народной Республики (КНР). Он стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.

Также Си Цзиньпин вновь стал главой Центрального военного совета Китая и будет осуществлять командование всеми вооруженными силами страны.

Впервые Си Цзиньпин занял пост председателя КНР в марте 2013 года. На второй пятилетний срок его переизбрали в марте 2018 года.

Ранее конституция КНР ограничивала пребывание одного и того же человека на посту председателя двумя пятилетними сроками. После поправок 2018 года ограничение сняли, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин назвал российско-китайские отношения "образцом эффективности".

Областная газета Свердловской области

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