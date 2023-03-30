Лефортовский суд арестовал американского журналиста

Лефортовский суд избрал меру пресечения Эвану Гершковичу в виде заключения под стражей. Фото: Алексей Кунилов

По ходатайству следствия Лефортовский суд Москвы арестовал корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича до 29 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 30 марта 2023 года в отношении Гершковича Э., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 мая 2023 года", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Напомним, сегодня сотрудники ФСБ в Екатеринбурге задержали журналиста Эвана Гершковича. Сообщается, что он по заданию американской стороны собирал сведения о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело по статье "Шпионаж". Американцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Гершковича взяли с поличным.