Председатель Си Цзиньпин и Президент В.В. Путин выводят китайско-российские отношения на устойчивый и долгосрочный путь развития

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С 20 по 22 марта 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина посетил Россию с государственным визитом. Этот визит стал путешествием дружбы, сотрудничества и мира, привлекавшим внимание всего международного сообщества. В ходе встречи главы двух государств обменялись мнениями по двусторонним отношениям и основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, подписали «Совместное заявление Китайской Народной Республики и Российской Федерации об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху» и «Совместное заявление Председателя Китайской Народной Республики и Президента Российской Федерации о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества до 2030 года», разрабатывая новый план здорового и стабильного развития китайско-российских отношений. Обе стороны охарактеризовали двусторонние переговоры как откровенные, дружественные и плодотворные. Стратегическое руководство глав двух стран способствует устойчивому и долгосрочному развитию китайско-российских отношений.

Глубокая дружба и высокое взаимное доверие между Председателем Си Цзиньпином и Президентом Путиным являются политической гарантией китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с первым зарубежным визитом после вступления в должность председателя КНР. Десять лет спустя выбор Си Цзиньпином России в качестве страны для своего первого зарубежного визита после его переизбрания на пост председателя КНР в полной мере отражает высокий уровень и особый характер китайско-российских отношений. Главы двух государств всегда поддерживают тесный рабочий контакт и твердо оказывают друг другу поддержку. За последние десять лет они встречались в общей сложности 41 раз на двусторонних и многосторонних мероприятиях, определяя правильное направление развития отношений двух стран. После переизбрания Председателя Си Цзиньпина Генеральным секретарем ЦК КПК и Председателем государства на 20-м съезде КПК и 14-м Всекитайском собрании народных представителей Президент Путин сразу направил ему поздравительные телеграммы. В.В. Путин никогда не пропускал церемонию открытия Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» и присутствовал на зимних Олимпийских игр в Китае. В ходе данного визита председатель Си Цзиньпин отметил: «В следующем году в России пройдут президентские выборы. Под сильным руководством президента В.В. Путина Россия добилась больших успехов в своем развитии и возрождении. И я уверен, что российский народ окажет твердую поддержку В.В. Путину».

Цуй Шаочунь, генконсул КНР в Екатеринбурге Фото: предоставлено Генеральным консульством КНР в г. Екатеринбурге

Дружба между Китаем и Россией также соответствует исторической логике. Китай и Россия — это крупнейшие соседи и стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, Китайско-российские отношения имеют приоритет во внешней политике двух сторон. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, придерживаются взаимного уважения и доверия. В 2019 году председатель Си Цзиньпин и президент Путин объявили, китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступили в новую эпоху. В 2021 году обе стороны торжественно отметили 20-летие с момента подписания «Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». Главы двух государств приняли решение продлить и дополнить «Договор» новым содержанием с учетом новых реалий времени. В ходе этой встречи обе стороны четко подчеркнули, что консолидация и углубление китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия является стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами на основе соответствующих национальных условий, и это соответствует фундаментальным интересам двух народов и тенденции развития. Китайско-российские отношения являются зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими, выдержали испытание пандемией COVID-19 и турбулентной международной обстановкой, они не подвержены внешнему влиянию, демонстрируют жизнеспособность и позитивную энергетику.

Личная забота лидеров двух стран также является основной причиной стремительного развития торгово-экономического сотрудничества. За последние десять лет объем двусторонней торговли продемонстрировал сильный рост, увеличившись с менее чем 90 миллиардов долларов США в 2013 году до более чем 190 миллиардов долларов США в 2022 году, что на 30% больше, чем в предыдущем году, и на 116% более, чем десять лет назад. В настоящее время темп торговли ускоряется в направлении цели в 200 миллиардов долларов США, установленной двумя главами государств. В ходе этой встречи главы двух государств продолжили строить долгосрочные планы двустороннего сотрудничества со стратегической точки зрения. «Совместное заявление Председателя Китайской Народной Республики и Президента Российской Федерации о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества до 2030 года» определяет восемь ключевых направлений экономического сотрудничества, таких как сотрудничество электронной коммерции и других инновационных моделей, логистические системы, финансовое сотрудничество, энергетическое сотрудничество, сотрудничество массовых товаров и минеральных ресурсов, сотрудничество в области технологических инноваций, промышленное сотрудничество и сельскохозяйственное сотрудничество. В «Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху» лидеры двух стран подчеркнули, что стороны рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров. России нужен процветающий и стабильный Китай, а Китаю нужна сильная и успешная Россия. Обе стороны будут придерживаться принципа взаимной выгоды, продолжать углублять и расширять практическое сотрудничество в процессе строительства модернизации, добиваться общего развития и процветания и приносить еще больше пользы китайскому и российскому народам.

Председатель Си Цзиньпин и Президент Путин совместно продвигают многополярность мира, экономическую глобализацию, демократизацию международных отношений и справедливое и разумное глобальное управление. В настоящее время вековые изменения ускоряют свой темп, и мир вступил в новый период потрясений и перемен. Значение и влияние отношений Китая и России как постоянных членов Совета Безопасности ООН и крупных держав выходят далеко за рамки двусторонних отношений. Председатель Си Цзиньпин и президент В.В. Путин называют роль китайско-российского стратегического взаимодействия поддержанием международного мира и безопасности. По сообщению министерства, в ходе визита главы двух государств провели продолжительный и углубленный стратегический диалог по соответствующим важным вопросам. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай проводит независимую мирную внешнюю политику и всегда выносит независимые суждения, исходя из существа дела. Международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране. Солидарность и мир на планете без раскола и потрясений отвечают общим интересам всего человечества. Китай и Россия должны работать вместе, чтобы решительно защищать международную справедливость и способствовать построению сообщества единой судьбы человечества. Россия и Китай призывают все страны продвигать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, вести диалог, а не вступать в конфронтацию, применять инклюзивный, а не эксклюзивный подход, мирно сосуществовать, осуществлять взаимовыгодное сотрудничество и стимулировать мирное развитие мира.

Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента В.В. Путина китайско-российские отношения стали более зрелыми, устойчивыми и более жизненными и несомненно будут продолжать активно развиваться. Две страны подчеркнули в «Совместном заявлении», что будут углублять местное сотрудничество, расширять сферы и области сотрудничества, а также способствовать расширению сотрудничества и обменов между малыми и средними предприятиями обеих сторон. Китай является крупнейшим торговым партнером, крупнейшей страной назначения экспорта и страной происхождения импорта Уральского федерального округа и Сибирского федерального округа. Уральский и Новосибирский регионы придают большое значение сотрудничеству с Китаем и продолжают углублять партнерские обмены с местными городами Китая. Обе стороны будут продолжать активно продвигать восемь ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества, согласованных главами двух государств, и придавать новый импульс местному сотрудничеству между двумя странами. Согласно «Совместному заявлению Китайской Народной Республики и Российской Федерации об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху», подписанному главами двух государств, обе стороны будут поддерживать проведение этим летом 7-го Китайско-Российского ЭКСПО в Екатеринбурге. Генконсульство приветствует активное участие представителей всех слоев общества консульского округа и готово предоставить хорошие условия для дружественных контактов между китайским и российским персоналом, и мы с нетерпением ждем возможности использовать Китайско-Российское ЭКСПО как возможность для дальнейшего продвижения дружественного сотрудничества между консульским округом и Китаем на новый уровень и создания новых точек роста для китайско-российского экономического и торгового сотрудничества.