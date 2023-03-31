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31 марта 2023, 20:32

Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России

Владимир Путин

В Концепции обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня Владимир Путин подписал Указ об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации. Предыдущая версия документа утратила силу, она просуществовала шесть лет.

"Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования. В их числе — Концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности", — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Основные положения обновленной концепции: 

 • Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений;

 • Москва рассчитывает на осознание западными странами бесперспективности конфронтации и на возврат к равноправному взаимодействию;

 • Россия рассматривает курс Вашингтона как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира;

 • Приоритетное внимание уделят устранению рудиментов доминирования Соединенных Штатов в мире;

 • Москва стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности;

 • Особо важное значение имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией;

 • Главная цель в ближнем зарубежье — превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.

Указ вступил в силу с 31 марта. Ознакомиться с ним можно на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, ранее Владимир Путин дал поручения на заседании коллегии ФСБ.

Областная газета Свердловской области

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