Темы дня

Политика / В мире
10 мая 2023, 15:37

Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

Аэропорт

Граждане Грузии смогут въезжать на территорию РФ без виз с 15 мая. Фото: Павел Ворожцов

Президент РФ Владимир Путин отменил для граждан Грузии визовый режим.

С 15 мая граждане Грузии смогут въезжать на территорию Российской Федерации без оформления визы, следует из указа, подписанного Президентом РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Без визы на территории России граждане Грузии смогут находиться 90 дней на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Речь идет о паспорте гражданина Грузии, дипломатическом паспорте, служебном паспорте, книжке моряка, проездном документе для возвращения в Грузию. Исключения составляют те, кто прибывает в РФ на срок, превышающий 90 дней, в том числе для получения образования или осуществления трудовой деятельности. 

Кроме этого, еще одним указом Президент России отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Также сняты ограничения на продажи туристических туров в Грузию. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, с июня из Екатеринбурга возобновляются регулярные рейсы в Анаталью. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.05.2023, 18:33 / Общество
В екатеринбургских микрорайонах Уралмаш и Вторчермет ограничат движение
10.05.2023, 18:07 / Спорт
Нижнетагильский школьник установил рекорд России
10.05.2023, 17:55 / Общество
На Среднем Урале от присасывания клещей пострадало почти 5 тысяч человек
10.05.2023, 17:05 / Общество
В Екатеринбурге праздничные мероприятия 9 мая посетили около 150 000 жителей и гостей города
10.05.2023, 16:51 / Общество
Региональный кол-центр Почты России проводит для уральцев консультации по доставке пенсий