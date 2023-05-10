Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

Граждане Грузии смогут въезжать на территорию РФ без виз с 15 мая. Фото: Павел Ворожцов

Президент РФ Владимир Путин отменил для граждан Грузии визовый режим.

С 15 мая граждане Грузии смогут въезжать на территорию Российской Федерации без оформления визы, следует из указа, подписанного Президентом РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Без визы на территории России граждане Грузии смогут находиться 90 дней на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Речь идет о паспорте гражданина Грузии, дипломатическом паспорте, служебном паспорте, книжке моряка, проездном документе для возвращения в Грузию. Исключения составляют те, кто прибывает в РФ на срок, превышающий 90 дней, в том числе для получения образования или осуществления трудовой деятельности.

Кроме этого, еще одним указом Президент России отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Также сняты ограничения на продажи туристических туров в Грузию. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, с июня из Екатеринбурга возобновляются регулярные рейсы в Анаталью.