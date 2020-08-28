Как общественные приёмные свердловских единоросов помогают жителям области?

Михаил Клименко (слева) и Дмитрий Ноженко (рядом с ним) ответили на вопросы жителей Ленинского района Фото: Пресс-служба администрации Ленинского района Екатеринбурга

В Свердловской области активно работает сеть общественных приёмных местных отделений Свердловского Регионального отделения партии «Единая Россия»: 72 – в муниципалитетах и 7 – в районах Екатеринбурга. Все они тесно взаимодействуют с Региональной общественной приёмной председателя партии. В связке партийцам удаётся эффективно решать многие житейские проблемы свердловчан. Недавно в этом убедились ветераны Ленинского района, которые пожаловались на медленное продвижение реконструкции сквера по улице Амундсена.

Сотрудники приёмной оперативно направили обращение в местную общественную приёмную Ленинского района. Решение вопроса взял под личный контроль Дмитрий Ноженко, глава Ленинского района и секретарь Ленинского отделения партии. На прошлой неделе Михаил Клименко, руководитель Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия», провёл рабочую встречу с Дмитрием Ноженко. Партийцы побывали на объектах, вызывающих вопросы у жителей района. В частности, на территории сквера они встретились с жителями района, и Дмитрий Юрьевич рассказал им о ходе работ по продвижению идеи реконструкции сквера. В ходе встречи ветераны да и случайные прохожие озвучили ещё несколько вопросов, например, требовали запретить несанкционированную торговлю с лотков, установленных на тротуарах.

В этот же день Михаил Клименко и Дмитрий Ноженко проконтролировали устранение последствий аварии, произошедшей два дня назад на одном из перекрёстков в Академическом районе. Здесь, рядом с пешеходным переходом, было снесено дорожное ограждение. На момент проверки работа по восстановлению металлического ограждения находилась в стадии завершения.

- Я говорю искреннее спасибо Дмитрию Ноженко и его команде за оперативное реагирование на запросы гражданского общества. А также благодарю Александра Высокинского, главу города Екатеринбурга, за поддержку инициатив, направленных на создание комфортных условий проживания жителей уральской столицы. Считаю, что именно решение конкретных дел является основным направлением работы Региональной общественной приёмной партии, – отметил Михаил Клименко.

Кстати, таких примеров, когда благодаря активной жизненной позиции граждан при поддержке партии «Единая Россия» и местной власти устраняются проблемы, создаются комфортные условия для проживания жителей района, можно привести немало. Например, в ходе приёма граждан, который Дмитрий Ноженко лично проводил в Региональной общественной приёмной партии «ЕР», сразу несколько жителей обратились к нему с предложениями по обустройству внутриквартального освещения на участке улиц Амундсена – Волгоградской. Здесь расположены детские сады, школы, и в зимний период, когда поздно светает и рано темнеет, остро ощущается недостаток освещения. Дмитрий Ноженко, приняв обращение граждан, в свою очередь, обратился к Александру Высокинскому за поддержкой в решении этого вопроса. В результате уже выполнены проектные работы на строительство линии уличного освещения. Сметная документация составлена и находится на проверке, строительно-монтажные работы запланированы на 2021 год.

- Принято считать, что в общественную приёмную граждане чаще всего обращаются с жалобами, но это ведь с какой стороны посмотреть, – говоритЮрий Урусов, руководитель местной общественной приёмной Ленинского района. – Когда жители не просто жалуются на недостаточное освещение, но и предлагают пути решения, то это уже инициатива гражданского общества, которую и власть, и партия «ЕР» поддерживают.

Кстати В марте этого года, после введения ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в Ленинском местном отделении партии по поручению Дмитрия Ноженко было организовано волонтёрское движение. Совместно с Центром социальной помощи населению волонтёры выезжали на адреса жителей Ленинского района (граждане 65+, маломобильные, одинокие, малообеспеченные). Всего волонтёры Ленинского МОП приняли более двух тысяч телефонных звонков, поступивших на горячую линию, доставили около 1 200 продуктовых наборов и 2 100 наборов готового питания (завтрак, обед, ужин), которые на собственном транспорте развозили по выходным дням. Кроме того, они выезжали на заявки для оказания помощи в приобретении лекарств, решении бытовых проблем: починить электропроводку, отвезти в ремонт тонометр, отремонтировать замок на входной двери. Во многом благодаря такой работе и формируется имидж партии. О том, что доверие жителей Ленинского района к «Единой России» возрастает, говорят цифры – за два года партийные ряды местного отделения пополнили 102 человека.

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