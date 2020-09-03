В Екатеринбурге назначена дата довыборов в гордуму

По данным Избиркома Екатеринбурга, в довыборах смогут поучаствовать 110 тысяч избирателей, зарегистрированных в двух округах. Фото: Александр Зайцев

Избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила дату довыборов в гордуму. Довыборы назначены на 22 ноября, воскресенье.

В августе Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия двух депутатов по двум одномандатным округам.

Елена Дерягина (округ №9) скончалась в июле в больнице № 6, где лечили пациентов с коронавирусом, однако официальной причиной смерти называется другая болезнь. Известно, что в конце мая она участвовала в закладке капсулы времени вместе с мэром Екатеринбурга, представителями Заксобрания, администрации города и гордумы. После церемонии они сфотографировались на память без масок, что возмутило главу региона.

Олег Кагилев (округ № 3) получил 7 лет колонии, он признан виновным Кировским районным судом Екатеринбурга в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, п. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным Избиркома Екатеринбурга, в довыборах смогут поучаствовать 110 тысяч избирателей, зарегистрированных в двух округах. Одномандатный избирательный округ № 9 включает центральную часть Ленинского района, округ № 3 – части Ленинского и Верх-Исетского районов.