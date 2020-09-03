Темы дня

Политика / Политика в Екатеринбурге
3 сентября 2020, 07:43

В Екатеринбурге назначена дата довыборов в гордуму

Выборы, урна с бюллетенями

По данным Избиркома Екатеринбурга, в довыборах смогут поучаствовать 110 тысяч избирателей, зарегистрированных в двух округах. Фото: Александр Зайцев

Избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила дату довыборов в гордуму. Довыборы назначены на 22 ноября, воскресенье.

В августе Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия двух депутатов по двум одномандатным округам.

Елена Дерягина (округ №9) скончалась в июле в больнице № 6, где лечили пациентов с коронавирусом, однако официальной причиной смерти называется другая болезнь. Известно, что в конце мая она участвовала в закладке капсулы времени вместе с мэром Екатеринбурга, представителями Заксобрания, администрации города и гордумы. После церемонии они сфотографировались на память без масок, что возмутило главу региона.

Олег Кагилев (округ № 3) получил 7 лет колонии, он признан виновным Кировским районным судом Екатеринбурга в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, п. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным Избиркома Екатеринбурга, в довыборах смогут поучаствовать 110 тысяч избирателей, зарегистрированных в двух округах. Одномандатный избирательный округ № 9 включает центральную часть Ленинского района, округ № 3 – части Ленинского и Верх-Исетского районов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.09.2020, 08:09 / Общество
Опубликованы эскизы набережной "Тагильская лагуна"
03.09.2020, 07:43 / Политика
В Екатеринбурге назначена дата довыборов в гордуму
02.09.2020, 21:58 / Общество
Правительство Германии заявило о наличии в организме Алексея Навального следов яда из группы "Новичок"
02.09.2020, 21:24 / Общество
В Екатеринбурге могут появиться музей и улица в память о Владиславе Крапивине
02.09.2020, 20:35 / Общество
Сергею Фургалу предъявлено обвинение за организацию убийства предпринимателя Евгения Зори