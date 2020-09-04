В Екатеринбурге запустилась горячая линия по проведению довыборов в гордуму

Избирательная комиссия Екатеринбурга запустила горячую линию по вопросам, которые касаются проведения довыборов депутатов в гордуму по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9. Она будет доступна более двух месяцев.
Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, жители уральской столицы смогут уточнить адрес своего избирательного участка, узнать особенности проведения довыборов, а также получить ответы на любые вопросы, связанные с голосованием. Телефон горячей линии 304-35-26.
Напомним, дата проведения довыборов в думу Екатеринбурга - 22 ноября - была назначена 3 сентября.
В будни горячая линия принимает звонки с 10:00 до 17:00, а в выходные - с 10:00 до 14:00. В день голосования с 8:00 до 20:00 горячая линия будет работать в режиме ситуационного центра. Поступающие сообщения о нарушения на избирательных участках будут фиксироваться и направляться в уполномоченные органы.
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