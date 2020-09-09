Назначен новый вице-мэр Екатеринбурга по социальной политике

С 2016 года Екатерина Сибирцева возглавляла департамент образования мэрии. Фото: Алексей Кунилов

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил Екатерину Сибирцеву своим заместителем по вопросам социальной политики. С 2016 года она возглавляла департамент образования мэрии.

О кадровой перестановке в администрации Екатеринбурга сообщает пресс-служба мэрии. О том, кто вместо Екатерины Сибирцевой будет отвечать за образование в городе, пока не сообщается.

Напомним, как сообщала «Областная газета», бывший заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов покинул свой пост в конце июля. Он уволился по собственному желанию. И. о. вице-мэра была назначена председатель комитета социальной политики Елена Лёвина.

Екатерина Сибирцева родилась 17 декабря 1972 года в Свердловске. С серебряной медалью закончила школу № 9 (в 1989 году). В 1994 году окончила физфак Уральского государственного университета А. М. Горького. Работала учителем физики в гимназии №9. С 2003 года заняла пост заместителя директора учебного заведения, а с 2008 стала его директором.

В 2016 году Екатерина Сибирцева была назначена начальником департамента образования администрации Екатеринбурга.