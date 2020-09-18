Общественные ли?

Фото: Павел Ворожцов

На прошлой неделе мэрия Екатеринбурга подвела итоги очередных общественных обсуждений. На этот раз в центре внимания оказались изменения в правила землепользования и застройки. На суд жителей администрация вынесла несколько документов по поводу точечной застройки в городе. По данным мэрии, в обсуждениях приняли участие 5607 человек, и 5560 человек эти изменения поддержали. Наши читатели атаковали вопросами – неужели только 47 человек высказались против «уплотнения» уральской столицы? И насколько добросовестно проведено голосование?

Как это работает

Начнём с того, что по закону муниципальные власти сегодня обязаны организовать обратную связь с населением (на это особое внимание обратил Президент России Владимир Путин в январском послании Федеральному Собранию). В какой форме они это делают – посредством личных приёмов граждан, публичных слушаний или голосования на сайтах в Интернете – по сути, неважно. Главное, чтобы эта обратная связь была. Правда, в последнее время, с развитием цифровых технологий, в приоритете всё чаще оказываются сайты.

Мэрия Екатеринбурга, вынося на обсуждение тот или иной проект, использует несколько форм обратной связи: 1) жители могут изложить свои соображения и принести их в письменном виде в администрацию (или направить Почтой России); 2) могут оставить свои комментарии в журнале учёта посетителей экспозиции обсуждаемого проекта; 3) либо проголосовать на сайте администрации, где создана специальная страница – обсуждения.екатеринбург.рф.

Использовать именно сайт удобнее и жителям, и сотрудникам мэрии, утверждают чиновники. Многие горожане проводят большую часть времени на работе и не всегда могут лично приехать в администрацию. А через портал высказывать своё мнение можно круглосуточно. На сайте также можно детально рассмотреть обсуждаемые документы и уточнить сроки проведения голосования.

– «Подтасовать» результаты голосования невозможно, – говорит пресс-секретарь главы Екатеринбурга Анатолий Карманов. – С портала «обсуждения.екатеринбург.рф» идёт автоматический отсыл на портал госуслуг. Это обязательное требование Градостроительного кодекса РФ. Житель вводит свой логин и пароль и персональные данные. Одному человеку проголосовать несколько раз тоже не получится. Администрируют портал специалисты мэрии, они получают результаты уже в готовом виде.

Реальность или профанация?

Мы провели эксперимент и приняли участие в одном из общественных обсуждений. Да, действительно, механизм голосования предполагает обязательную идентификацию черед портал Госуслуг. Но как же так получилось, что из 5607 человек, обсуждавших изменения в правила землепользования и застройки, 5560 поддержали «уплотнение» города, хотя недовольства по этой теме звучали неоднократно?

Заглянем в статистику. Всего с начала сентября на портале подвели итоги 11 общественных обсуждений. Как выяснилось, все проекты по ним либо одобрены большинством участников, либо участники обсуждений вообще отсутствовали. Сейчас на портале в стадии обсуждения находятся 13 проектов – итоги по ним подведут в ближайшее время. Любопытна ещё одна деталь – среднее количество участников обсуждений не превышает 200 человек. Исключение составили вышеупомянутые обсуждения о точечной застройке. Можно ли считать эти обсуждения общественными, если доля их участников – максимум 1 процент об общего количества жителей Екатеринбурга?

Ответы на эти вопросы дал уральский политолог Александр Пирогов:

– Скорее всего, большинство участников обсуждений – сами сотрудники администрации и подведомственных им учреждений. Закон требует принять решение по проекту, и власти это делают. И проблема здесь в том, что наши жители очень пассивно относятся к таким обсуждениям. Да, есть такие, кто попросту не знает о том, что они проводятся на сайте мэрии. Но многие не хотят добровольно тратить своё время на изучение документов, в которых они мало что смыслят. И вот эта инертность – и есть главная проблема и жителей, и чиновников. Рецепта, как её «снять», нет. Пока люди сами не проявят интерес к тому, что происходит в городе вокруг них, не осознают, что их мнение очень важно, так и будет продолжаться. И эта ситуация будет устраивать обе стороны.

Слово горожанам Мы прошлись по улицам Екатеринбурга и поговорили с жителями – знают ли они об общественных обсуждениях на сайте мэрии? Участвуют ли в них и что думают об итогах голосования? Светлана Тихонова, 25 лет, Кировский район: – Нет, не знаю об этом. Форма взаимодействия с властью так-то хорошая, нужная. Но мало кто о ней знает. Нужна реклама в Интернете. Есть у нас большой слой активных пенсионеров, но раз они не пользуются сетью, для них эта возможность закрыта. Александр Морозов, 60 лет, ВИЗ: – Нет, не слышал об этом. На сайт мэрии не хожу. Но даже если бы знал про эти обсуждения, всё равно не стал бы участвовать. Во-первых, нет времени, чтобы сидеть – изучать документы. А во-вторых, результаты голосования всё равно ничего не решают. Если чиновникам нужно «пропихнуть» свою затею – они это сделают в любом случае. Иван Ярушин, 33 года, Октябрьский район: – Знаю, но не участвовал. Я на Госуслугах не зарегистрирован. Чтобы сделать это, нужно идти в МФЦ за электронным ключом, а времени нет. Вообще об этих обсуждениях мало кто знает. Объявлений в газетах нет, по телевизору тоже. Каждый раз ходить на сайт? Кому это надо? Вот если бы все эти обсуждения проходили с глазу на глаз с жителями, было бы лучше. Марина Тихомирова, 40 лет, Кировский район: – Время от времени захожу на сайт мэрии Екатеринбурга и даже участвовала в общественных обсуждениях по проекту застройки недалеко от улицы, где живёт моя мама. Если честно, пока не смотрела, к чему в итоге пришли – надо будет порыться на портале. Не знаю, как с новостями, но ни одно обсуждение быстро найти нельзя – они теряются в общем потоке информации. Не успел вовремя зайти в новостную ленту – не увидел. Было бы намного удобнее, если бы такие опросы размещались на сайте города в отдельной плашке на главной странице, как это сделано на московском портале («Активный гражданин» – Прим.ред.). И хорошо, если можно было бы не просто увидеть документы, понятные только специалистам, а толковые описания проектов с пояснительными записками и наглядными материалами. Тогда, думаю, и желающих поучаствовать в жизни города будет намного больше.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».