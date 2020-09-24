Два года с Высокинским

Накануне, 24 сентября Александр Высокинский отметил день рождения – ему исполнилось 47 лет. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня исполнилось два года, как на пост мэра Екатеринбурга заступил Александр Высокинский. В отличие от своих предшественников, Александр Геннадьевич сходу заявил, что намерен возродить конструктивные отношения с правительством области и сделать уральскую столицу точкой притяжения не только российского, но и мирового сообщества. Давайте вспомним, что ему удалось сделать, будучи главой, а что пока не получается.

Дружба с областью

Говоря об Александре Высокинском, не нужно забывать, что на должность мэра он перешёл с поста заместителя губернатора Свердловской области. В правительстве он занимался стратегическим развитием региона и этот же механизм работы привнёс в мэрию. В 2019 году новый градоначальник поручил районным администрациям разработать стратегии развития территорий. На их основе была создана комплексная стратегия развития города до 2035 года. И именно при Высокинском началась разработка нового Генерального плана уральской столицы.

Александр Геннадьевич, как и обещал, начал налаживать отношения с руководством области и даже вошёл в состав областного правительства. При поддержке региональных чиновников ему удалось заполучить дополнительные деньги в городской бюджет. Так, по итогам 2019 года фактический общий объём расходов на финансирование муниципальных программ увеличился на 7,5 млрд рублей и составил 45,5 млрд рублей.

– Ему досталось непростое хозяйство, но позитивная динамика есть, и задачи, которые перед ним ставит правительство, он выполняет, – сказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. - У нас не только деловые, но и товарищеские отношения, и я знаю, каково ему приходится. Да, есть, к чему стремиться. Не во всём хватает опыта. Но взаимодействие администрации города и областной власти сегодня налажено, и во многом благодаря ему.

В центре мира

Известно, что Александр Геннадьевич – личность весьма амбициозная. И старается «продвинуть» Екатеринбург на мировой арене, используя все возможные ресурсы. Сейчас мэрия уральской столицы реализует уже 43 международных соглашения о сотрудничестве, в том числе с Белоруссией, Италией, Германией, КНР и другими странами. А в прошлом году по инициативе Высокинского Екатеринбург принял Всемирный день городов под эгидой ООН. Также Александр Геннадьевич активно поддержал такие масштабные мероприятия, как промышленная выставка Иннопром и саммит GMIS-2019. И сейчас обещает достойно провести Универсиаду-2023.

Стоит отметить, что при поддержке правительства мэр сумел «пробить» для Екатеринбурга почётное звание «Город трудовой доблести» – в год 75-летия Победы. И реанимировал программу по развитию отдалённых территорий города. При Высокинском же начался процесс выделения Академического в самостоятельный административный район уральской столицы (в ближайший месяц этот вопрос должен окончательно решиться на уровне российского правительства).

Транспортный «передел»

Александр Геннадьевич, известный своей страстью к технике (особенно – к автомобилям), активно взялся за транспортные проблемы Екатеринбурга. До сих пор неоднозначную реакцию у жителей вызывает его задумка реализовать в уральской столице транспортную реформу. Сам Высокинский неоднократно подчёркивал, что транспортный «передел» нужен прежде всего для того, чтобы разобраться с частными перевозчиками и вернуть деньги в казну. Но особой конкретики по изменению городских маршрутов пока не прозвучало.

Нужно признать, что Александр Геннадьевич всё-таки сумел частично обновить автобусный парк, провести ремонт подвижного состава метро, закупить новую технику для зимней уборки города. Глава также не бросил дорогостоящий проект реконструкции Макаровского моста (первый этап уже выполнен), а также замахнулся на строительство трамвайных линий к микрорайонам Солнечный и Академический.

Тем не менее, Высокинскому пока не под силу сдвинуть с мёртвой точки строительство второй ветки метро. Проект поддержан Президентом страны Владимиром Путиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Но на него необходимо 90 млрд рублей, и где их взять, пока не ясно. Конкретных комментариев по этой теме мэр избегает.

Юбилей и команда

Александр Геннадьевич прекрасно понимает, что одна из главных задач, поставленных перед ним сегодня, – это подготовка Екатеринбурга к 300-летнему юбилею. Мэр стал уделять особое внимание благоустройству дворов и общественных территорий (Зелёная роща, Парк XXII Партсъезда, набережная Исети, ЦПКиО и др.) Но, к сожалению, не сразу прислушался к жителям, которые в прошлом году выразили протест против строительства храма у театра Драмы, что вылилось в затяжной конфликт.

Высокинский активно взялся за ремонт и строительство городских школ, запустив одновременно 9 таких проектов. Но, увлекаясь крупными задачами, он не всегда находит время на решение «местечковых» проблем, а они-то как раз больше всего волнуют горожан. Взять хотя бы прошлогодний «аврал» с укладкой гранитной плитки или проблему нелегальных парковок, с которыми мэрия упорно борется не первый год.

– У нас были разногласия по ряду вопросов, но общий язык мы нашли и сейчас работаем сообща, – сказал спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин. – Главе бы с командой своей окончательно разобраться. И чуть больше внимания уделять таким сферам, как здравоохранение и спорт.

Кстати, о команде: Высокинский в интервью со СМИ неоднократно подчёркивал, что пришёл в уже сложившийся коллектив, который не привык к его темпам и методам работы. Да, мэр привёл в команду и своих людей (Александр Ковальчик, Марина Андрусь, Александр Немтинов и пр.). Но кардинальных кадровых перестановок так и не случилось, и, судя по всему, не предвидится.

Вместо эпилога

Очевидно, что с приходом Высокинского мэрия стала более открытой для горожан, да и сам Александр Геннадьевич регулярно даёт интервью городским журналистам и «выходит» в телевизионный эфир. Правда, иногда его слова вызывают бурный резонанс, и ему приходится по нескольку раз конкретизировать, что же он на самом деле имел в виду.

– Первый год для него, с моей точки зрения, был со знаком «минус», – сказал уральский политолог Александр Пирогов. – Не до конца погрузился в городские проблемы, было много форс-мажоров, непростые отношения с думой. Сейчас ситуация выправляется. Он больше стал следить за своими высказываниями. Вник основательно в дела. В городе реально стало чище благодаря его усилиям. Сумел сохранить городские МУПы вопреки всему. Можно сказать, что сейчас он только формируется как глава.

За два года Александр Высокинский успел провернуть большую работу. Впереди – ещё три года на посту. Что будет дальше – поживём-увидим.