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28 сентября 2020, 20:41

«Единая Россия» выдвинула кандидатов на довыборы в гордуму Екатеринбурга

В ходе тайного голосования члены президиума поддержали список кандидатов единогласно.

В ходе тайного голосования члены президиума поддержали список кандидатов единогласно. Фото: региональное отделение Единой России.

«Единая Россия» определилась с кандидатами на довыборы в Екатеринбургскую городскую думу по округам № 3 и № 9. Решение было принято на заседании президиума регионального политсовета партии. 

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, в ходе тайного голосования члены президиума поддержали список кандидатов единогласно. Выбор совпал с результатом праймериз.

По кругу № 3 от «Единой России» будет баллотироваться Антон Швалев, а по округу № 9 – Виталий Чачин.

Напомним, в августе Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия двух депутатов по двум одномандатным округам (№ 3 и № 9). 

Избирательная комиссия Екатеринбурга уже утвердила дату довыборов в гордуму. Они назначены на 22 ноября.

Областная газета Свердловской области

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