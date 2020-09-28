«Единая Россия» выдвинула кандидатов на довыборы в гордуму Екатеринбурга

В ходе тайного голосования члены президиума поддержали список кандидатов единогласно. Фото: региональное отделение Единой России.

«Единая Россия» определилась с кандидатами на довыборы в Екатеринбургскую городскую думу по округам № 3 и № 9. Решение было принято на заседании президиума регионального политсовета партии.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, в ходе тайного голосования члены президиума поддержали список кандидатов единогласно. Выбор совпал с результатом праймериз.

По кругу № 3 от «Единой России» будет баллотироваться Антон Швалев, а по округу № 9 – Виталий Чачин.

Напомним, в августе Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия двух депутатов по двум одномандатным округам (№ 3 и № 9).

Избирательная комиссия Екатеринбурга уже утвердила дату довыборов в гордуму. Они назначены на 22 ноября.