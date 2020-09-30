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30 сентября 2020, 22:02

Избирком Екатеринбурга утвердил первые партийные списки на довыборах в гордуму

Администрация Екатеринбурга

Срок выдвижения кандидатов на довыборы в гордуму заканчивается 2 октября. Фото: Павел Ворожцов.

Избирком Екатеринбурга заверил первые списки кандидатов от "Единой России", ЛДПР и "Яблока" на довыборах в городскую думу по одномандатным округам № 3 и № 9. Выдвинутым кандидатам не потребуется собирать подписи для регистрации.

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии Екатеринбурга, кандидатам от партий, находящимся в заверенных списках, необходимо будет предоставить избиркому все необходимые документы до 18:00 2 октября. Напомним, что от "Единой России" баллотируются бывший депутат гордумы Антон Швалев и предприниматель Виталий Чачин, от ЛДПР - координатор Чкаловского первичного отделения партии Евгений Луконин и бывший депутат городской думы Асбеста Александр Каптюг, а от "Яблока" - преподаватель политологии в УрФУ Дмитрий Трынов и координатор местного отделения "Открытой России" Владислав Постников.

Самыми активными кандидатами стали так называемые самовыдвиженцы. Три человека выразили желание баллотироваться в качестве кандидатов по округу № 3, и ещё шесть - по округу № 9. Им необходимо предоставить подписи избирателей в свою поддержку.

Срок выдвижения кандидатов на довыборы в гордуму заканчивается 2 октября.

Напомним, в августе Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия двух депутатов по двум одномандатным округам.  Избирательная комиссия Екатеринбурга уже утвердила дату довыборов в гордуму. Они назначены на 22 ноября.

Областная газета Свердловской области

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