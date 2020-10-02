В Екатеринбурге завершился период выдвижения кандидатов на довыборы в гордуму

Своих кандидатов выдвинули партии "Единая Россия", "Яблоко", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Российский общенародный союз". Фото: Павел Ворожцов.

Период выдвижения кандидатов на дополнительные выборы в Екатеринбургскую городскую думу завершился сегодня в 18:00. Своих кандидатов выдвинули партии "Единая Россия", "Яблоко", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Российский общенародный союз".

От "Единой России" баллотируются бывший депутат гордумы Антон Швалев и предприниматель Виталий Чачин, от ЛДПР - координатор Чкаловского первичного отделения партии Евгений Луконин и бывший депутат городской думы Асбеста Александр Каптюг, а от "Яблока" - преподаватель политологии в УрФУ Дмитрий Трынов и координатор местного отделения "Открытой России" Владислав Постников. Кроме того в кандидаты от "Справедливой России" выдвинулась православная активистка Оксана Иванова.

Помимо этого пять самовыдвиженцев заявили об участии в кампании по одномандатному избирательному округу № 3 и ещё шесть - по округу № 9. Когда все кандидаты пройдут регистрацию, станет известен окончательный круг претендентов на мандаты, сообщает избирком Екатеринбурга.

Напомним, в августе Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия двух депутатов по двум одномандатным округам. Избирательная комиссия Екатеринбурга уже утвердила дату довыборов в гордуму. Они назначены на 22 ноября.