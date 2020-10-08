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8 октября 2020, 21:05

Избирком Екатеринбурга зарегистрировал на довыборы в гордуму кандидатов только трёх партий

Администрация Екатеринбурга

Всего на довыборы утверждено шесть кандидатов от "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР. Фото: Павел Ворожцов.

Избирательная комиссия Екатеринбурга завершила регистрацию кандидатов на довыборы в городскую думу по одномандатным избирательном округам № 3 и 9. Всего утверждено шесть кандидатов от трёх политических партий.

По информации избиркома Екатеринбурга, решение о регистрации по округам № 3 и 9 было принято в отношении членов "Единой России" Антона Швалева и Виталия Чачина, членов "Справедливой России" Оксаны Ивановой и Александра Смолина, а также представителей ЛДПР Александра Каптюга и Евгения Луконина.

Кандидаты, которые не предоставили до 2 октября необходимые для регистрации документы, были извещены об этом постановлениями избиркома. Утратившими статус кандидатов в депутаты были признаны Андрей Кузнецов (округ № 3) и Александр Гавриленко (округ № 9). Отмечается, что они самостоятельно сняли свои кандидатуры.

Напомним, в августе Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия двух депутатов по двум одномандатным округам. Избирательная комиссия Екатеринбурга уже утвердила дату довыборов в гордуму. Они назначены на 22 ноября.

Областная газета Свердловской области

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