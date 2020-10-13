Странный скандал вокруг думы Екатеринбурга

Местные СМИ объявили о возможной причастности депутата Алексея Вихарева к слежке за политиками и уральским бизнесменом. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге разразился странный скандал. Местные СМИ объявили о возможной причастности депутата Алексея Вихарева к слежке за политиками и уральским бизнесменом. Эти сведения им якобы подтвердили источники в силовых структурах. Между тем Следственный Комитет по Свердловской области и региональное управление ФСБ России официально ситуацию не комментируют, а многие фигуранты дела о самой ситуации узнали от журналистов.

Кто пострадал?

Согласно опубликованной информации, пострадавшими в этой истории оказались представитель губернатора Свердловской области в гордуме Анатолий Шарапов, спикер думы Игорь Володин, руководитель аппарата мэрии Илья Захаров и совладелец компании «Мотив» Виталий Кочетков. Сообщается, что именно на них собиралась компрометирующая информация (через распечатки телефонных разговоров, якобы даже велась слежка с помощью дрона).

Мы уже писали, что весной этого года обострились отношения между двумя фигурантами этой истории – Игорем Володиным и Алексеем Вихаревым. Тогда Алексей Вихарев был смещён с поста председателя комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

Вчера Алексей Вихарев во время заседания гордумы вышел к журналистам, чтобы прокомментировать ситуацию. Он уверен: информационная атака, которая на него обрушилась, – продолжение истории смещения его с поста.

– Вы знаете мою позицию по нежеланию переезда гордумы в новые помещения здания ЦУМа, знаете, как я активно выступал, чтобы бюджет гордумы был потрачен не на пиар, а на покупку автомобилей скорой, которые так нужны в период пандемии. Поэтому для многих людей я как кость в горле. Сегодня злоумышленники идут дальше, распространяя в СМИ лживую информацию со ссылкой на анонимные источники. Эта информация дискредитирует меня как политика. Я обязан был отреагировать и обратился в Следственный комитет с официальным заявлением и попросил разобраться в ситуации. Документ был зарегистрирован, – объяснил депутат.

Также он написал обращение в управление Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. Пока реакции на обращения Вихарева не последовало. Депутат также сообщил «ОГ», что ни по каким вопросам, связанным с прослушкой, ни в какие ведомства для разбирательства его не вызывали.

Фото: Фото заявления предоставлено Алексеем Вихаревым

«Дронов не видел»

Мы поговорили с несколькими фигурантами дела. В Следственный комитет вызывали только одного из них – Илью Захарова. Это было около месяца назад.

– Сообщили, что нашли молодого человека, у которого были распечатки моих телефонных разговоров. Приняли постановление о признании меня потерпевшим. Но больше со мной на связь никто не выходил, поэтому подробностями по этому вопросу не обладаю, – пояснил он «ОГ». – Не знаю, почему в качестве объекта слежки был выбран я, и записи каких телефонных разговоров могли быть, чтобы меня шантажировать. Одно могу сказать точно: дронов, которые бы за мной следили, не видел.

В свою очередь, Игорь Володин пояснил, что его официально в силовые структуры, прокуратуру, полицию, ФСБ как пострадавшую сторону не приглашали.

– Всю информацию, которая связана с этой ситуацией, я получаю в основном из СМИ и поэтому комментировать пока сложно, – сказал спикер думы Игорь Володин. – Эта ситуация неприятная для депутатов думы, хотел бы, чтобы правоохранительные органы поскорее в ней разобрались.

Развитие истории 9 октября историю о слежках за уральскими политиками и совладельцем «Мотива» впервые опубликовало сетевое издание 66.ru, однако там не было упоминания Алексея Вихарева. Оно появилось 12 октября в материале Znak.com. Информация вызвала бурное обсуждение.

Интересно, что и Анатолий Шарапов в разговоре с «ОГ» сообщил, что только из СМИ узнал о том, что является фигурантом дела.

– Никто меня не вызывал, никаких допросов не проводили. Да и если бы люди спросили, какие у меня секреты, рассказал бы сам, – заявил он «ОГ».

«ОГ» обратилась за комментариями в пресс-службу управления Следственного Комитета по Свердловской области. Там от комментариев предпочли воздержаться. Дозвониться до пресс-службы Управления ФСБ России по Свердловской области так и не удалось. «ОГ» продолжит следить за ситуацией.

Игорь Володин (слева) и Алексей Вихарев в очередной раз оказались по разные стороны баррикад. Фото: Алексей Кунилов

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