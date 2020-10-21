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21 октября 2020, 15:05

Избирком Екатеринбурга провёл жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени

Довыборы в гордуму назначены на 22 ноября.

Довыборы в гордуму назначены на 22 ноября. Фото: Павел Ворожцов.

Избирательная комиссия провела жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени на «Радио Екатеринбург». В ней приняли участие зарегистрированные кандидаты в депутаты на довыборах в городскую думу по одномандатным избирательным округам № 3 и 9.

Как сообщает пресс-служба горизбиркома, по итогам жеребьёвки каждый кандидат получил по 30 бесплатных минут в эфире муниципальной радиокомпании. Половина эфирного времени предусмотрена для участия претендентов на мандаты в радиодебатах.

Напомним, ранее избирательная комиссия Екатеринбурга завершила регистрацию кандидатов на довыборы в городскую думу по одномандатным избирательном округам № 3 и 9. Всего утверждено шесть кандидатов от трёх политических партий.

Решение о регистрации по округам № 3 и 9 было принято в отношении членов "Единой России" Антона Швалева и Виталия Чачина, членов "Справедливой России" Оксаны Ивановой и Александра Смолина, а также представителей ЛДПР Александра Каптюга и Евгения Луконина.

В августе Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия двух депутатов по двум одномандатным округам. Довыборы в гордуму назначены на 22 ноября.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 24 октября и завершится в полночь дня тишины - 21 ноября.

Областная газета Свердловской области

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