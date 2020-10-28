Дума Екатеринбурга приняла изменения в правила застройки города

В мэрии Екатеринбурга считают, что увеличение коэффициента строительного использования территорий должно поддержать екатеринбургских застройщиков в кризис Фото: Галина Соловьёва

Екатеринбургская дума на итоговом обсуждении приняла изменения в Правила землепользования и застройки города (ПЗЗ). За инициативу проголосовали 24 депутата, против – 5. О том, стоит ли принимать новый нормативный акт, народные избранники дискутировали практически два часа.

Напомним, что споры велись вокруг увеличения коэффициента строительного использования территорий, который может увеличить плотность застройки в уральской столице.

Во время заседания председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы Екатеринбурга Александр Колесников, который активно выступал против нововведений, в очередной раз поднял вопрос нехватки социальных объектов в густонаселённых районах.

– Надо строить школы и садики. Сейчас бюджет города не успевает за строительством. Вы предлагаете усугубить ситуацию? Увеличивая коэффициент застройки, вы разрешаете вместо восьмиэтажного дома строить десятиэтажный – на 25 процентов увеличивается застройка. Куда мы денем детей, которые будут там жить? – заявил он.

Александр Колесников предложил провести опрос населения относительно этой инициативы. Президент Гильдиистроителей Урала Вячеслав Трапезников (ранее сообщество выступило с заявлением, что в Екатеринбурге ухудшаются условия предпринимательской деятельности в строительстве) парировал ему: уже было проведено общественное слушание, из 5,6 тысячи человек, принявших в нём участие, 5,5 тысячи граждан проголосовали за принятие меры. Он пояснил, что возведение высоких зданий ведётся в городе и сейчас, но согласовать их строительство очень сложно.

– Мы не просим уплотнять город. Мы просим снять инвестиционные барьеры и сделать Екатеринбург более привлекательным. Мы со своей стороны будем делать всё, что в наших силах, чтобы оказывать содействие социальной инфраструктуре. Но постановка вопроса – «Эй, застройщик, ты нам должен сделать школу!» – неуместна. Должны быть инвестиционно привлекательные условия и диалог.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объяснил, что застройщики просят отменить коэффициент строительного использования территорий с начала года. Повышение его показателя является компромиссным вариантом. В администрации Екатеринбурга считают, что эта мера нужна для того, чтобы поддержать строительную отрасль в кризис.

Многие депутаты во время заседания высказывали предложение ввести дифференцированный подход к застройке. Скорее всего, власти вновь вернутся к этому вопросу при обсуждении генплана Екатеринбурга. Вячеслав Трапезников напомнил, что части города «разделены» между застройщиками, поэтому градация коэффициента по районам может создать неравные условия среди застройщиков. В ответ на это заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин заметил, что для того, чтобы этого избежать, необходимо вести совместную работу властей и застройщиков и учитывать параметры застройки пространств.

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