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2 ноября 2020, 11:02

Гордума Екатеринбурга переносит заседания из-за коронавируса

гордума Екатеринбурга

Екатеринбургская городская дума переносит ближайшие заседания. Фото: Павел Ворожцов.

Екатеринбургская городская дума переносит ближайшие заседания. У некоторых сотрудников аппарата гордумы выявили коронавирус.

В связи с этим большинство сотрудников перевели на работу в удалённом режиме. Заседания комиссий, которые были запланированы на 3 ноября, и заседание думы, которое должно было состояться 10 ноября, перенесены на более поздний срок, сообщает пресс-служба ЕГД.

Напомним, ранее Законодательное собрание Свердловской области также перенесло своё заседание, которое должно было состояться 27 октября.

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