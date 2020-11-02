Гордума Екатеринбурга переносит заседания из-за коронавируса

Екатеринбургская городская дума переносит ближайшие заседания. Фото: Павел Ворожцов.

Екатеринбургская городская дума переносит ближайшие заседания. У некоторых сотрудников аппарата гордумы выявили коронавирус.

В связи с этим большинство сотрудников перевели на работу в удалённом режиме. Заседания комиссий, которые были запланированы на 3 ноября, и заседание думы, которое должно было состояться 10 ноября, перенесены на более поздний срок, сообщает пресс-служба ЕГД.

Напомним, ранее Законодательное собрание Свердловской области также перенесло своё заседание, которое должно было состояться 27 октября.