Михаил Мишустин поставил точку в создании Академического района

Сейчас Академический входит в состав Ленинского и Верх-Исетского районов. В микрорайоне проживает около 100 тысяч человек. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении восьмому району Екатеринбурга названия «Академический». Это основной документ в формировании нового района уральской столицы, который фактически даёт старт решению таких важных вопросов, как создание на территории будущего восьмого района федеральных структур – суда, инспекции Федеральной налоговой службы, отдела ЗАГС, отдела полиции, прокуратуры.

Первые шаги

«Областная газета» следит за формированием восьмого района уральской столицы с самого начала. Напомним, в апреле 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально заявил о запуске процедуры по формированию нового района города и о создании специальной рабочей группы по этому вопросу.

Уже в декабре депутаты городской думы, а потом и Законодательного собрания области поддержали выделение Академического в самостоятельный район. Народные избранники пришли к единому мнению: выделение территории в самостоятельную административную единицу позволит обеспечить единый подход к социально-экономическому развитию территории, избежать размытия ответственности между администрациями Ленинского и Верх-Исетского районов, а также разрешит наболевшие для жителей вопросы, которые связаны с прикреплением горожан к организациям здравоохранения и зачислением детей в детские сады и школы.

А в мае этого года в уральской столице горожане утвердили название для будущего городского района. В опросе тогда приняли участие 12,5 тысячи горожан (94 процента из них поддержали название «Академический»).

В тему Новый, восьмой городской район объединит микрорайоны Академический и Широкореченский. Его площадь составит порядка 4,5 тысячи га (для сравнения: нынешняя площадь Ленинского района – 3,7 тысячи га, Верх-Исетского – 25,1 тысячи га), а численность населения – 295 тысяч человек.

Когда ждать перемен?

Создание федеральных структур в Академическом – один из сложнейших вопросов в процессе выделения Академического в самостоятельный район.

– Распоряжение Правительства РФ, которое подписал Мишустин, ставит точку в вопросе: быть или не быть новому району в Екатеринбурге. Данный документ является главным аргументом для того, чтобы федеральные органы приняли решение о создании на территории нового района своих подразделений. Всего в будущем районе их появится порядка 10. Это и отделение полиции, и районный суд, и отделение районной прокуратуры, – пояснил депутат думы Екатеринбурга Михаил Матвеев.

Он также сообщил, что теперь будут внесены изменения в Устав Свердловской области, в областной закон об административно-территориальном устройстве и в закон о границах административно-территориальных единиц.

– Завершающим этапом станет решение городской думы о внесении изменений в Устав города. Эти решения должны быть зарегистрированы в Регистрационной палате. Это произойдёт примерно в начале лета следующего года, – отметил Матвеев.

Решение же по формированию новой районной администрации стоит ждать к концу 2021 года, считает народный избранник, а в 2022 году новый орган самоуправления сможет начать функционировать, что станет хорошим подарком к юбилею города в 2023 году. Увеличение же депутатского состава в связи с появлением нового района не планируется.

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