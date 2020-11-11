В Екатеринбурге стартовало досрочное голосование на довыборах в гордуму

Отдать свой голос избиратели могут с 11 по 21 ноября включительно. Фото: Павел Ворожцов

На избирательных участках Екатеринбурга началось досрочное голосование на довыборах в гордуму седьмого созыва. Отдать свой голос избиратели могут с 11 по 21 ноября включительно.

Досрочное голосование проходит в помещениях участковых комиссий с 16:00 до 20:00 в рабочие дни и с 10:00 до 14:00 по выходным. Отдать свой голос смогут избиратели, имеющие постоянную регистрацию на соответствующем избирательном участке. Гражданам необходимо предъявить паспорт и сообщить в заявлении членам комиссии о причине участия в досрочном голосовании.

«Эпидемическая обстановка и связанные с ней ограничения рассматриваются как уважительная причина для участия в досрочном голосовании», - говорится в сообщении избирательной комиссии Екатеринбурга.

Добавим, во время голосования на дополнительных выборах депутатов в городскую думу Екатеринбурга, на всех 63 участках будет обеспечен полный комплекс мер санитарной безопасности. В частности, в течение всего периода досрочного голосования избирателей и членов комиссий обеспечат средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками. Также предусмотрено использование одноразовых ручек и дезинфицирующих средств. На входе избирателям предложат обработать руки антисептиком.

Кроме того, на всех участках будет организована входная термометрия, обеспечены социальное дистанцирование и обработка помещений дезинфицирующими средствами.

Напомним, довыборы в городскую думу по одномандатным избирательным округам № 3 (микрорайон Юго-Запад, части Верх-Исетского и Ленинского районов) и № 9 (центр Ленинского района) назначены на 22 ноября. Избирательным правом на территориях этих округов обладают более 110 тысяч горожан.

Ранее избирательная комиссия Екатеринбурга завершила регистрацию кандидатов.

Результаты выборов станут известны не позднее 26 ноября.