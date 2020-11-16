Глава Кировского района Екатеринбурга вернулся к работе после задержания

Глава администрации Кировского района был утром на аппаратном онлайн-совещании вместе с другими главами районов. Фото: сайт районной администрации

Глава администрации Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков вышел на работу и уже поучаствовал в аппаратном онлайн-совещании. В конце прошлой недели его задержали сотрудники ФСБ.

"Глава администрации Кировского района был утром на аппаратном онлайн-совещании вместе с другими главами районов", - сообщил "Облгазете" пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов.

По его словам, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский акцентировал внимание руководителей на уборке и вывозе снега, а также поручил проверить все районные дорожно-эксплуатационные управления (ДЭУ).

По информации местных СМИ, которые ссылаются на источники в силовых ведомствах или администрации города, Александра Лошакова задержали по подозрению в коррупции при заключении контрактов на ремонт дорожной сети. На нарушения в администрации Кировского района указала Счётная палата Екатеринбурга. Официальных данных о предъявлении главе района обвинений нет.