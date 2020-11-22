Озвучены первые данные по явке на довыборах в гордуму Екатеринбурга

По состоянию на 10:00 проголосовали более 6,3 тысячи человек.​​​​​​​ Фото: Владимир Мартьянов

Избирательная комиссия Екатеринбурга озвучила первые данные по явке на довыборах в городскую думу. По состоянию на 10:00 проголосовали более 6,3 тысячи человек.

По информации горизбиркома, явка избирателей по состоянию на 10:00 составила 2770 человек в округе № 3 (5,37 %) и 3531 человек в округе № 9 (6,09%).

Напомним, в Екатеринбурге 22 ноября проходят довыборы в городскую думу. Ровно в 8:00 в уральской столице открылись все избирательные участки двух округов.

Свою работу начали 63 постоянных и пять временных участков. 62 участка оборудованы техническими средства подсчёта голосов (КОИБами).

Довыборы в городскую думу проходят по одномандатным избирательным округам № 3 (микрорайон Юго-Запад, части Верх-Исетского и Ленинского районов) и № 9 (центр Ленинского района). Избирательным правом на территориях этих округов обладают более 110 тысяч горожан: в округе № 3 зарегистрировано около 52 тысяч избирателей (действуют 28 постоянных и 3 временных участка). В округе № 9 - более 58 тысяч избирателей (35 постоянных и 2 временных участка).