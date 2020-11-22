В Екатеринбурге завершилось голосование на довыборах в гордуму

В 20:00 избирательные участки закончили выдачу бюллетеней жителям одномандатных округов № 3 и № 9. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге завершилось голосование на довыборах в гордуму. В 20:00 избирательные участки закончили выдачу бюллетеней жителям одномандатных округов № 3 и № 9.

В избиркомах начался подсчёт голосов. Он будет проходить под контролем представителей партий и кандидатов, а также наблюдателей и общественности.

В течение всего дня голосования в комиссиях также работали наблюдатели. Кроме того, независимый контроль за ходом голосования вела Общественная палата Свердловской области.

По словам председателя Избирательной комиссии Екатеринбурга Вадима Антошина, жители двух округов продемонстрировали высокий интерес к завершающейся кампании. По данным на 18:00 явка избирателей составила 4725 человек в округе № 3 (9,16%) и 5508 человек в округе № 9 (9,49%).

«День голосования прошел спокойно, без подтвердившихся нарушений», - заявил Вадим Антошин.

Напомним, довыборы в городскую думу проходили по одномандатным избирательным округам № 3 (микрорайон Юго-Запад, части Верх-Исетского и Ленинского районов) и № 9 (центр Ленинского района). Избирательным правом на территориях этих округов обладают более 110 тысяч горожан: в округе № 3 зарегистрировано около 52 тысяч избирателей (действуют 28 постоянных и 3 временных участка). В округе № 9 - более 58 тысяч избирателей (35 постоянных и 2 временных участка).