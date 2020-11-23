Озвучены результаты довыборов в гордуму Екатеринбурга. Фото: Владимир Мартьянов.

Избирательная комиссия Екатеринбурга подвела итоги прошедших накануне дополнительных выборов депутатов гордумы. Большинство голосов избиратели отдали за кандидатов от партии «Единая Россия».

Как следует из данных, опубликованных на сайте горизбиркома, явка в одномандатном избирательном округе №3 составила 9,93% (5 122 избирателя). В период досрочного голосования на избирательные участки пришли 2700 екатеринбуржцев. Большинство избирателей - 28,33% - проголосовали за Антона Швалёва от «Единой России». Кандидата от партии «Яблоко» Владислава Постникова поддержали 20,91% проголосовавших, Ольгу Прожерину от КПРФ - 20,07%, Оксану Иванову от «Справедливой России» - 19,78%, Александра Каптюга от ЛДПР - 6,91%.

В одномандатном избирательном округе №9 за кандидатов проголосовали 6 013 человек, в том числе 3 466 человек — досрочно. Явка здесь составила 10,36%. Большинство голосов - 39,91% - было отдано за Виталия Чачина, выдвинутого «ЕР». 25,15% избирателей отдали предпочтение Виталию Ряписову от КПРФ, 14,39% - Дмитрию Трынову от партии «Яблоко», 10,51% - Александру Смолину, представляющему «Справедливую Россию», 6,84% - Евгению Луконину от ЛДПР - 6,84%.