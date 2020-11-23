Победу «Единой России» принесли два бывших справедливоросса. Екатеринбуржцам такие выборы неинтересны

Голосование, прошедшее 22 ноября, потрясло низкой явкой избирателей на уровне 10 процентов и провалом оппозиционных партий. Фото: Галина Соловьёва

В минувшее воскреснье в уральской столице прошли довыборы в городскую думу. Десять кандидатов боролись за два освободившихся мандата – в округе №9 и округе №3. Несмотря на яркие заявки кандидатов от оппозиции, победу в обоих округах одержали представители «Единой России» Антон Швалёв и Виталий Чачин. Пикантность ситуации в том, что на прошлых выборах и тот, и другой представляли как раз оппозицию – партию «Справедливая Россия»…

Довыборы депутатов гордумы Екатеринбурга состоялись в округе №3 и округе №9 (находятся в границах Верх-Исетского и Ленинского районов соответсвенно) в связи с тем, что избиратели обоих округов в этом году лишились своих представителей в гордуме.

Предыдущий депутат от округа № 3 Олег Кагилев, руководивший управлением капитального строительства Свердловской области, в марте 2020-го был осуждён за попытку получить взятку в 6,6 млн рублей.

Экс-депутат от девятого округа Елена Дерягина скончалась минувшим летом.

НОВЫЕ ДЕПУТАТЫ ЕГД ШВАЛЁВ Антон Александрович Родился в Свердловске 1 октября 1982 года. Учился в Российском профессионально-педагогическом государственном университете на факультете «Социальная работа в системе соцслужб». В 2002–2011 годах работал на разных предприятиях Екатеринбурга в должностях инженера, менеджера, руководителя отдела, замгендиректора. С 2011 по 2013 год был директором в управляющих компаниях «Шарташская» и «Чистая Зелёная роща», затем возглавлял отдел внедрения и развития ГУП СО «Фармация». В сентябре 2013 года был избран депутатом Екатеринбургской гордумы от партии «Справедливая Россия». Курировал общественную организацию «За Справедливое ЖКХ» в Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга. В 2018 году избран в гордуму во второй раз. В январе 2019 года досрочно сложил полномочия депутата в связи с переездом в Омск (напомним, в 2017 году временно исполняющим обязанности губернатора Омской области, а впоследствии и губернатором стал справедливоросс Александр Бурков, который после назначения перевёз за собой часть однопартийцев). С марта 2019 года – заместитель начальника отдела по реализации программ капитального ремонта и жилищного хозяйства министерства строительства и ЖКК Омской области. Спустя год вернулся в Екатеринбург. Женат, воспитывает двух дочерей. ЧАЧИН Виталий Витальевич Родился 1 января 1987 года в городе Серове. В 2009 году окончил Институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии. Предприниматель, в настоящее время руководит компанией по ремонту и реставрации зданий. В 2018 году участвовал в выборах в думу Екатеринбурга от партии «Справедливая Россия». Женат, воспитывает троих сыновей.

Единороссы усилились

Результаты воскресных выборов интересны как минимум по двум причинам.

Во-первых, «ОГ» неоднократно писала о противостоянии, которое существует не только внутри депутатов городской думы, но и между народными избранниками и командой мэрии. Оно обычно обостряется как раз накануне принятия муниципального бюджета – да так, что в конфликт приходится вмешиваться областным властям. Поэтому новые кандидаты, которые в ближайшее время появятся на политической арене, вполне могут изменить расклад сил во время голосования по принципиально важным вопросам.

Во-вторых, в следующем году состоится политическая игра совсем другого масштаба: борьба будет вестись за места в Государственной думе России и в Законодательном собрании Свердловской области. Голосование, прошедшее 22 ноября в уральской столице, можно рассматривать как показатель готовности политических сил Свердловской области к более масштабным битвам.

Оба победителя довыборов – Антон Швалёв и Виталий Чачин – не новые игроки в политике. Каждый из них уже имел опыт участия в выборах в думу Екатеринбурга, правда… от другой партии.

Их новый партийный лидер – руководитель регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий не видит в таком переходе никакой проблемы. Отвечая вчера на вопрос «ОГ», он сказал:

– Идти от «Единой России» было их осознанным решением. Через полгода они вступят в партию. Они готовы работать.

Он также напомнил, что в гордуме есть традиция – важнейшие вопросы, такие как бюджет города, отчёт главы города о проделанной работе, предварительно рассматриваются на фракции.

Никакого энтузиазма?

На старте предвыборной кампании о себе громко заявили сразу несколько представителей оппозиции. В их числе – известный по сбору подписей за возвращение прямых выборов глав муниципалитетов Владислав Постников (он баллотировался от партии «Яблоко») и православная активистка Оксана Иванова (которая ранее запомнилась как один из ярких представителей общественности, поддерживавших строительство храма в сквере у Театра драмы, она шла от «Справедливой России»). Казалось бы, уже известные среди населения кандидаты должны были реально претендовать на победу, но в итоге они не смогли даже приблизиться к результату победителя Антона Швалёва. Почему?

– Довыборы никогда никакого энтузиазма ни у кого не вызывали, поскольку городскую думу формируют финансово-промышленные группы, – поделился своим мнением с «ОГ» экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, возглавлявший в прошлом созыве городскую думу. – Цена мандата очень высока. Я видел, когда на выборах на одного кандидата тратилось по 30 миллионов рублей. Ни у одного независимого кандидата никогда в жизни не будет таких возможностей. Можно взять другим. По моему мнению, Вячеслав Постников откровенно выиграл эти выборы, но не победил. Потому что было досрочное голосование. И в принципе идея многодневного досрочного голосования – это реальный инструмент фальсификации на выборах, причём инструмент, принадлежащий власти. Здесь этот инструмент сработал. Народу очень сложно провести своего кандидата, есть ряд интересантов, в частности финансово-промышленные группы, которые ведут свою игру.

Депутат госдумы, справедливоросс Дмитрий Ионин также считает, что на этих выборах победил административный ресурс.

– Мы видели, что при общей явке 9 с чем-то процентов 5 процентов — это была досрочка. Досрочка велась в интересах кандидатов партии власти. Что показывает вскрытие на участках? Если мы не рассматриваем досрочку, то как раз победили оппозиционные кандидаты, но точно не представители «Единой России». Поэтому это, конечно, урок для оппозиции: необходимо изобретать новые инструменты по противодействию этой мобилизации, – отметил депутат.

Итоги довыборов в гордуму Екатеринбурга наводят на мысли о том, что оппозиция в Екатеринбурге выдохлась. В городе, который всегда славился своей гражданской активностью общества, не нашлось кандидатов, способных привести на участки хотя бы три тысячи своих сторонников (а ведь в каждом округе проживает порядка 60 тысяч избирателей!). Проигрыш с такими цифрами – это точно следствие админресурса? Не логичнее ли предположить, что оппозиция просто не сумела предложить екатеринбуржцам ничего интересного?

Итоги довыборов в думу Екатеринбурга

Одномандатный избирательный округ № 3 Место Кандидат Какую партию представляет Количество голосов избирателей Количество избирателей, принявших участие в довыборах 1 Антон Швалёв «Единая Россия» 1451 голосов (28,33%) 5122 человека (9,93% от числа зарегистрированных в округе избирателей) 2 Владислав Постников «Яблоко» 1071 голосов (20,91%) 3 Ольга Прожерина КПРФ 1028 голосов (20,07%) 4 Оксана Иванова «Справедливая Россия» 1013 голосов (19,78%) 5 Александр Каптюг ЛДПР 354 голосов (6,91%)

Одномандатный избирательный округ № 9 Место Кандидат Какую партию представляет Количество голосов избирателей Количество избирателей, принявших участие в довыборах 1 Виталий Чачин «Единая Россия» 2400 голосов (39,91%) 6013 человек(10,36% от числа зарегистрированных в округе избирателей) 2 Виталий Ряписов КПРФ 1512 голосов (25,15%) 3 Дмитрий Трынов «Яблоко» 865 голосов (14,39%) 4 Александр Смолин «Справедливая Россия» 632 голоса (10,51%) 5 Евгений Луконин ЛДПР 411 голосов (6,84%)

МНЕНИЯ Мы опросили политологов, чтобы узнать их мнение по явке на дополнительных выборах в думу, а также как может измениться ситуация в думе Екатеринбурга после прихода в неё Антона Швалёва и Виталия Чачина. Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов: – Что касается явки: это, конечно, немного, но было предсказуемо, потому что никто активную работу не вёл в округе, её не было заметно. Я сам живу в Ленинском районе и видел парочку листовок. Поэтому явка в 10 процентов — это даже хорошо, учитывая количество агитации и пропаганды. Конечно, с точки зрения классической избирательной кампании, результаты минувшей несколько удручают. Хотелось бы видеть реальную политическую борьбу, но мы видели только фейсбучную борьбу. Понятно, что некое подобие освещения деятельности в социальных сетях никак не влияло на массу избирателей. Да и если ловить за рукав одного или двух прохожих, то это не составит того статистического преобладания, которое необходимо, чтобы собрать нужное количество голосов. Было предсказуемо, что результаты будут такими. По поводу разговоров относительно того, что кто-то применил ресурс во время досрочного голосования – они не очень уместны. Потому что те, кто пришли и проголосовали, они хотя бы помогли сделать явку – это первое. Второе – никто не может с точностью утверждать, что эти люди проголосовали за одного кандидата, а не за другого. Если говорить, как изменится ситуация после выборов внутри думы – сейчас сложно вести речь о прогнозах из-за возможной трансформации в структуре власти. Понятно, что появление двух лишних голосов, мандатов, даст определённое преимущество при голосовании. На это и было рассчитано. Как будут дальше складываться события, мы увидим по мере их развития. Я не исключаю, что с трансформациями в администрации могут произойти и трансформации в городской думе. Но то, что в думе определённые группировки будут сохраняться – это точно. Александр Пирогов, глава консалтинговой группы «Пирогов и партнёры»: – По явке – с точки зрения законодательства, даже если бы пришло 5 человек, этого было бы достаточно для оглашения результатов выборов. С точки зрения легитимности процесса, здесь вопросы возникают. Людям эти выборы оказались неинтересны. Впрочем, выборы в местную думу всегда привлекают меньше внимания, чем выборы уровня выше. Появится ли у какой-то из группировок внутри думы теперь большинство? Уже очевидно, что оно уже появилось. Кандидаты, которые выиграли эти выборы, они принадлежат к группе влияния Виталия Кочеткова (совладелец компании «Мотив». – Прим. ред.). Он, безусловно, усилил свои позиции. Появление этих депутатов позволит ему решать те вопросы, которые до этого решать не получалось. Например, вопрос приватизации «Водоканала», он долгое время находится в повестке, но так до сих пор и не решился. Поэтому с той частью вопросов, которую ему не удавалось решить, он сейчас сможет разобраться довольно быстро, правда, если не будет препятствий от более крупных игроков. С точки зрения взаимодействия главы города и думы: конечно же, эта ситуация, безусловно, ослабила мэра. Не секрет, что месяц ходят разговоры, что он на грани отставки. И этот вопрос никуда не делся. Будем смотреть, но то, что глава не выиграл от результатов выборов — это точно. Андрей РУСАКОВ, директор Центра Европейско-азиатских исследований: – Гордума – политический институт, который традиционно не пользуется большим спросом у горожан, поэтому ждать большой явки на довыборах не строило. Скорее, у людей больший интерес к главе города. Не все знают, что именно зависит от городской думы, поэтому само по себе влияние этого политического органа не сильно большое. Ещё один момент, если бы была разогрета политическая ситуация, например, как на выборах в 2018 году, то, естественно, градус был бы выше. Сама ситуация в 2018 году благоволила, потому что политическая обстановка была другая. Напомню, тогда бурно обсуждалась пенсионная реформа. И та же «Справедливая Россия» страшно критиковала «Единую Россию» за неё. Политическая чувствительность была выше. Сегодня такого нет. Да, проходит административная реформа, но она не очень видна для обычных людей. Она не вызывает такого полёта политической дискуссии между партиями. На явку повлияла и пандемия. Если учитывать, что мы со всех экранов видим призыв «Оставайтесь дома», то на фоне этого идут только активно мобилизованные своими кандидатами сторонники. Конечно, инструменты мобилизации сторонников имеет «Единая Россия» – это факт. «Справедливая Россия» меня удивила: предполагал, что эта структура аппаратно и мобилизационно сильная. Но мы видим, что кандидаты от «Справедливой России» уступили «Яблоку». Это несколько неожиданно, потому что «яблочники» большими бюджетами не отличались и в основном находили своих сторонников в социальных сетях. Это настраивает на разговоры о новых политических реалиях, на которые политтехнологам стоит обратить внимание на будущих выборах. Не думаю, что приход двух новых депутатов как-то в корне изменит ситуацию, которая сейчас существует. Да, «Единая Россия» получила своё большинство. Может быть, решения внутри партии будут более консолидированными. Новому составу гордумы предстоит нести ответственность за сложившуюся из-за ковида социально-экономическую ситуацию в Екатеринбурге. И это намного важнее, это реально касается горожан. Сейчас задача депутатов – вернуть дыхание Екатеринбургу, которое ослабло из-за всех коронавирусных ограничений.