Евгений Куйвашев заявил о наличии кандидатов в случае отставки мэра Екатеринбурга

Евгений Куйвашев отметил, что отставка градоначальника не окажет положительного влияния на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об условиях отставки мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Он отметил, что у него есть кандидаты на пост градоначальника уральской столицы.

Один из подписчиков Евгения Куйвашева в Instagram спросил, правда ли, что мэра Екатеринбурга планируют отправить в отставку.

"Не слышал такого экспертного мнения, и сам не считаю, что отставка того или иного мэра положительно влияет на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если докажут, что помогает – несколько кандидатов у меня есть. Но я не являюсь приверженцем рассуждений в стиле "если бы да кабы", - говорится в сториз на странице губернатора в соцсетях.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что обсуждение подобных тем в столь непростой период является бесполезным и вредным занятием. По его мнению, разговоры о кадровых перестановках и увольнениях не придадут уверенности властям региона и уральской столицы. Напоследок Евгений Куйвашев порекомендовал свердловчанам ориентироваться на официальные документы, а не на слухи.

Разговоры о возможной отставке Александра Высокинского не утихают на протяжении последних месяцев. На смену действующему градоначальнику пророчат первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова. Однако официально эта тема не обсужалась, подтверждений данной информации нет.

Напомним, сегодня глава Среднего Урала также ответил на вопросы свердловчан об ограничениях, которые будут действовать в канун Нового года, и отмене дистанта для студентов колледжей и вузов.