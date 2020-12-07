Александр Высокинский дал своим замам поручения по бюджету и уборке снега

Особое внимание мэр поручил уделить работе над корректировкой бюджета муниципальной казны и уборке снега. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе оперативного совещания дал поручения своим заместителям и руководителям районных администраций. Особое внимание мэр поручил уделить работе над корректировкой бюджета муниципальной казны и уборке снега.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе совещания глава города подчеркнул важность совместной конструктивной работы органов исполнительной власти и городской думы в части корректировки бюджета на 2020 год и проекта муниципальной казны на 2021 год.

«Обращаюсь ко всем своим заместителям, ответственным за рассмотрение этих вопросов, уделить особое внимание муниципальным программам, направленным на развитие Екатеринбурга», – сказал Александр Высокинский.

Напомним, ранее главный финансовый документ на предстоящий год и плановый период 2022 и 2023 годов был рассмотрен постоянными комиссиями Екатеринбургской городской думы, в том числе профильной комиссией по бюджету и экономической политике, а также получил поддержку в ходе публичных слушаний.

Доходы в 2021 году планируются в размере 47 млрд 166 млн рублей, в 2022 году – 44 млрд 746 млн, в 2023 году – 41 млрд 342 млн. Расходы в проекте бюджета на 2021 год запланированы в размере 48 млрд 821 млн, в 2022 году – 46 млрд 369 млн, в 2023 году – 42 млрд 794 млн. В прогнозе заложено снижение дефицита бюджета, который в 2021 году составит 7,1 %, в 2022 году – 6,8 %, в 2023 году – 5,9 %.

Добавим, что вопросы корректировки бюджета включены в повестку очередного заседания гордумы, которое состоится 8 декабря.

Также в ходе совещания глава города поставил задачу руководителям районных администраций взять на контроль уборку улиц и вывоз снега.

Ранее сообщалось, что для борьбы с гололёдом коммунальные службы уральской столицы переоборудовали более 370 единиц спецтехники.