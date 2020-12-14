Дипломаты не подтверждают закрытие консульства США в Екатеринбурге

«Секвестр» дипломатических учреждений США в России, начавшийся весной 2018 года с закрытия генконсульства США в Санкт-Петербурге, может продолжиться закрытием генеральных консульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом сообщили несколько федеральных СМИ. Однако официального подтверждения информации пока нет.

Как пояснил «Облгазете» руководитель представительства российского МИДа в Екатеринбурге Александр Харлов, официальной информации о закрытии консульства возглавляемая им структура пока не получала. Как сообщило РИА Новости, генеральное консульство США в Екатеринбурге не комментирует опубликованную в СМИ информацию о возможном закрытии. «Облгазете» дозвониться до консульства не удалось.

Отметим, генконсульство в Екатеринбурге с марта, с начала пандемии, оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. В этом не раз убеждались корреспонденты «Облгазеты», поскольку все эти месяцы не могли дозвониться до консульства по номеру телефона, указанному на сайте – там всё время отвечал автоответчик. В таком же режиме работает американское посольство в Москве и консульское агентство на Сахалине. Деятельность генконсульства США во Владивостоке ввиду пандемии COVID-19 в марте была приостановлена полностью. В дипмиссии сообщили, что такое решение было принято в качестве меры предосторожности и заботы о здоровье российских и американских сотрудников консульства, а также российских граждан. При этом в Госдепе выразили надежду, что генконсульство возобновит работу во Владивостоке, «как только это позволит ситуация».

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