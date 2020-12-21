Первым замглавы Екатеринбурга стал Алексей Орлов. Фото: сайт мэрии.

Сегодня стало известно о кадровых перестановках в мэрии Екатеринбурга. Соответствующая информация появилась на сайте горадминистрации.

По имеющимся данным первым замглавы Екатеринбурга станет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Его снимок уже появился на сайте мэрии.

Досье Алексей Орлов родился 20 марта 1967 года в Тюменской области. В 1992 году окончил Омский сельхозинститут им. С. М. Кирова. С 1993 по 2005 год служил в органах МВД. В 2005 году стал первым заместителем главы Тобольска. Через два года назначен заместителем главы администрации Тюмени по экономике, финансам и налогам. Позже трудился руководителем Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. В 2012 году стал зампредседателя правительства Свердловской области — министром инвестиций и развития. С сентября 2016 года — врио председателя правительства Свердловской области. С 2017 года занимал пост первого заместителя губернатора Свердловской области.

Отметим, что официального документа о снятии Алексея Орлова с поста первого заместителя губернатора Свердловской области пока нет. На сайте правительства региона он ещё значится в этой должности.

Фото: скриншот сайта правительства Свердловской области

Кадровые перестановки в мэрии также затронули Александра Ковальчика. Первый вице-мэр назначен руководителем аппарата администрации Екатеринбурга.