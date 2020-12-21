Первым замглавы Екатеринбурга стал Алексей Орлов

Сегодня стало известно о кадровых перестановках в мэрии Екатеринбурга. Соответствующая информация появилась на сайте горадминистрации.
По имеющимся данным первым замглавы Екатеринбурга станет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Его снимок уже появился на сайте мэрии.
Досье
Алексей Орлов родился 20 марта 1967 года в Тюменской области. В 1992 году окончил Омский сельхозинститут им. С. М. Кирова. С 1993 по 2005 год служил в органах МВД.
В 2005 году стал первым заместителем главы Тобольска. Через два года назначен заместителем главы администрации Тюмени по экономике, финансам и налогам. Позже трудился руководителем Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
В 2012 году стал зампредседателя правительства Свердловской области — министром инвестиций и развития. С сентября 2016 года — врио председателя правительства Свердловской области.
С 2017 года занимал пост первого заместителя губернатора Свердловской области.
Отметим, что официального документа о снятии Алексея Орлова с поста первого заместителя губернатора Свердловской области пока нет. На сайте правительства региона он ещё значится в этой должности.
Кадровые перестановки в мэрии также затронули Александра Ковальчика. Первый вице-мэр назначен руководителем аппарата администрации Екатеринбурга.
Досье
Александр Ковальчик родился 4 мая 1975 года в Витебской области. Окончил Уральский государственный технический университет по специальности "экономика и управление на предприятиях машиностроения", Уральскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция", является кандидатом экономических наук.
Свою трудовую деятельность начал в 1997 году в качестве программиста в УГТУ-УПИ. В 2001-2003 годах работал в комитете по экономике администрации Екатеринбурга. С 2004 по 2008 год был председателем комитета по инвестициям горадминистрации, с 2008 по 2010 год — председателем комитета по экономике. С 2010 по 2018 год занимал пост гендиректора МУП "Водоканал". С января 2018 года работал министром экономики и территориального развития Свердловской области, а 24 января 2019 года был назначен первым замглавы Екатеринбурга. В команду его привёл Александр Высокинский, ставший мэром в сентябре 2018 года.
В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Александр Ковальчик подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями во время работы в "Водоканале". Комментируя тогда обвинения в свой адрес, он предположил, что внимание правоохранителей к нему связано с событиями 2015 года. По его словам, тогда все обвинения с него были сняты, поскольку суд доказал, что противоправные действия были совершены субподрядчиком.