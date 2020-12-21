Что дальше? Уральские политологи - о кадровых перестановках в Екатеринбурге и области

Алексей Орлов сегодня был представлен сотрудникам мэрии Екатеринбурга в должности первого заместителя главы города. Фото: колаж

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов сегодня был представлен сотрудникам мэрии Екатеринбурга в должности первого заместителя главы города. Его пророчат на должность мэра.

Уральские политологи поделились мнением о том, какое будущее ждёт нынешнего градоначальника Александра Высокинского после возможного сложения полномочий, как справится с руководством городом Алексей Орлов и кто займёт вакантные должности в правительстве региона.

Александр Высокинский продолжит работать в правительстве Свердловской области?

Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов:

— Существует несколько гипотез насчёт будущего Александра Высокинского. Склоняюсь к мнению, что он займёт должность в правительстве области. То есть вернётся в команду губернатора. Скорее всего он будет заниматься теми направлениями, которые ему близки — это экономика, стратегическое планирование, то чем он занимался ранее. Для него это будет приемлемая должность, на которой он сможет эффективно работать, выполняя поручения главы региона.

Такой же точки зрения придерживается и директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. Он считает, что нынешний глава Екатеринбурга перейдёт из серого дома в белый и продолжит работу в правительстве региона на должности, близкой к экономике.

— Вряд ли господин Высокинский уйдёт в никуда. Скорее всего, он уйдёт в руководство региона или непосредственно в правительство области. Галина Кулаченко сейчас подала в отставку, насколько я знаю, с должности заместителя губернатора - министра финансов Свердловской области, с поста близкого к компетенции Высокинского. Вопросы возникают. Я полагаю, что Александр Геннадьевич будет связан с экономическим блоком, может быть курировать тот же самый "Большой Екатеринбург".

Осторожнее в своих прогнозах о будущем Александра Высокинского уральский политолог сотрудник института философии УрО РАН Александр Белоусов.Однако и он склоняется, что мэр в случае отставки всё же вернётся в команду губернатора:

— Что касается Александра Высокинского, то здесь я затрудняюсь с прогнозом. Губернатор Евгений Куйвашев бережно относится к кадрам. Если Александр Геннадьевич не получит предложений уйти в частную сферу деятельности, то, думаю, он может вернуться в областное правительство.

Или пойдёт в Госдуму?

Ещё один возможный вариант развития событий, который активно обсуждается в СМИ, связан с предстоящими в 2021 году выборами в Государственную Думу РФ. Однако эксперты сходятся во мнении, что такой вариант хоть и возможен, но всё же маловероятен.

"Госдума — тоже возможный вариант, но он должен стартовать туда с какой-то платформы. С платформы госслужащего или государственного деятеля. Его образ публичного политика может реализоваться в Госдуме, к тому же у него есть опыт управления крупным мегаполисом, как у Аркадия Чернецкого, который может быть востребован на федеральном уровне", — уверен Андрей Русаков.

По мнению Анатолия Гагарина, скорее всего депутатское кресло в Госдуме — не тот вариант, который устроит Александра Высокинского: к таким решениям надо готовиться заранее. "С большей долей вероятности это всё таки будет трудоустройство по профильными направлениям в правительстве области", — уверен эксперт.

Что ждёт Алексея Орлова на посту мэра Екатеринбурга?

Политологи сходятся во мнении, что Алексею Орлову удастся успешно проявиться себя в роли градоначальника. По словам Анатолия Гагарина, новый вице-мэр очень эффективный и сильный руководитель, который жёстко контролирует все направления своей деятельности.

— Я не сомневаюсь что у него всё получится. Я думаю что все эксперты сходятся во мнении насчёт стиля его управления. И в скором времени горожане ощутят на себе результат от его работы.

По мнению Андрея Русакова, перед администрацией города стоит нетривиальная задача по выведению Екатеринбурга из социально-экономического кошмара, вызванного пандемией — в городе закрываются предприятия малого и среднего бизнеса — это и кофейни, и рестораны, и небольшие магазины.

— Такого рода люди как Алексей Орлов приходят, чтобы стать мэром. Да, на данный момент он первый вице-мэр, и на данный момент мы наблюдаем ситуацию кадрового укрепления.

Директор Центра европейско-азиатских исследований считает, что главной политической задачей нового мэра станет возвращение уральской столицы к привычному екатеринбуржцам статусу города международного масштаба. Возможное назначение Алексея Орлова главой города — один из шансов для Екатеринбурга восстановиться после пандемии.

— Сейчас от руководства уральской столицы требуется очень высокое качество политических решений. Орлов занимался курированием финансово-промышленных групп, бизнеса, институтов развития. Мы не можем позволить себе потерять то ощущение столичности, которое ему подарили предыдущие руководители области и города. Здесь проходили саммиты "Петербургский диалог", "ИННОПРОМ" и другие крупные, значимые для страны мероприятия. Если сейчас не предотвратить социально-экономические последствия пандемии, то есть риск, что Екатеринбург станет заурядным провинциальным городом — этого допустить нельзя.

При этом политолог придерживается мнения, что в случае если все прогнозы сбудутся и Алексей Орлов станет мэром — это будет означать полную политическую включённость администрации Екатеринбурга в губернаторскую вертикаль.

В свою очередь Александр Белоусов сделал более долгосрочный прогноз: по его мнению, Алексей Орлов с этой позиции в 2022 году может претендовать на пост губернатора в Свердловской области в случае, если Евгений Куйвашев пойдёт на повышение (прим. ред. - Евгения Куйвашева избрали губернатором на второй срок в сентябре 2017 года).

— Я считаю, что бывший первый замгубернатора — верный соратник главы региона и может "сыграть" приемником. Тогда назначение Алексея Орлова на пост главы Екатеринбурга — вполне логичное решение. И, скорее всего, это произойдёт.

По мнению эксперта, в этом случае задачей Алексея Орлова будет приложить максимум усилий, чтобы репутационно подтвердить, что он может претендовать на управление более крупными территориями.

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