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22 декабря 2020, 11:07

Гордума Екатеринбурга объявила конкурс на пост главы города

Администрация Екатеринбурга

Гордума Екатеринбурга утвердила конкурсную комиссию. Фото: Павел Ворожцов

Он состоится 1 февраля 2021 года. Документы от кандидатов будут принимать с 11 по 22 января.

На сегодняшнем заседании гордумы Екатеринбурга депутаты приняли отставку Александра Высокинского. За проголосовали 34 присутствующих депутата.

После этого была назначена дата проведения конкурса и была утверждена конкурсная комиссия.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским и бывшим первым замгубернатора Алексеем Орловым и поблагодарил их за работу. Экс-глава города принял предложение стать замглавы региона.

Добавим, что обязанности главы Екатеринбурга будет исполнять Алексей Орлов, который накануне был назначен первым вице-мэром.

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Областная газета Свердловской области

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