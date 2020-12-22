Александр Высокинский написал заявление об уходе с поста мэра Екатеринбурга. Фото заявления

22 декабря стало известно, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Отставку приняли депутаты гордумы.
"Прошу досрочно прекратить полномочия главы Екатеринбурга в связи с отставкой по собственному желанию на основании п.п. 1 пункта 1 статьи 46 Устава муниципального образования "город Екатеринбург" в связи с переходом на работу в правительство Свердловской области", - говорится в тексте заявления Александра Высокинского.
На заседании гордумы Екатеринбурга 22 декабря депутаты приняли отставку мэра. За проголосовали 34 присутствующих депутата. Напомним, что Александр Высокинский был назначен главой Екатеринбурга в сентябре 2018 года.
Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с мэром и бывшим первым замгубернатора Алексеем Орловым и поблагодарил их за работу. Экс-глава города принял предложение стать замглавы региона.
Добавим, что обязанности главы Екатеринбурга будет исполнять Алексей Орлов, который накануне был назначен первым вице-мэром.
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Публикуем фото заявления. Документ был подписан сегодня, 22 декабря.