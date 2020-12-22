Алексей Орлов заявил о продолжении кадровых перестановок в мэрии Екатеринбурга

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Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал продолжение кадровых перестановок в мэрии. Судьба некоторых сотрудников будет обсуждаться с экс-мэром Александром Высокинским.

"Преемственность во власти есть. Кадровые перемещения возможны, чтобы увеличить эффективность работы. Кого-то пригласит с собой в команду Александр Высокинский. Соответственно у меня тоже такие люди есть. Но никаких революций не будет точно", - рассказал Алексей Орлов после сегодняшнего заседания гордумы Екатеринбурга.

Высказываясь об основных задачах, он выделил подготовку к Универсиаде и к 300-летию города.

22 декабря стало известно, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Отставку приняли депутаты гордумы. Объявлен конкурс на пост главы города. Обязанности главы Екатеринбурга будет исполнять Алексей Орлов, который накануне был назначен первым вице-мэром.

О перестановках в мэрии ранее рассказывала "Облгазета".