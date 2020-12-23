В Екатеринбурге может смениться вице-мэр по капстроительству

Должность замглавы Екатеринбурга по капстроительству может занять Андрей Басов. Фото: Павел Ворожцов.

В администрации Екатеринбурга продолжаются кадровые перестановки. В ближайшее время в уральской столице могут сменить замглавы города по вопросам капитального строительства и землепользования.

О новом назначении в мэрию уральской столицы сообщают СМИ со ссылкой на источники. Алексея Бирюлина на посту замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования может сменить экс-руководитель Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Андрей Басов.

В мэрии Екатеринбурга отказались от комментариев по поводу кадровых перестановок до подписания соответствующих документов, однако информацию о назначении Андрея Басова не опровергли.

Известно, что Андрей Басов с августа по декабрь 2018 года был помощником министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. В этом году бывший глава Минстроя стал полпредом Президента РФ в УрФО.

Андрей Басов окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию и Тюменский государственный университет по специальности "Финансы и кредит". В 2002 году он начал работать в строительной компании "Партнёр", а уже в 2006 году он возглавил предприятие. В период с 2010 по 2018 год он прошёл путь от заместителя начальника главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области до замначальника главного управления – заместителя главного архитектора Тюменской области. В эти годы губернатором Тюменской области был Владимир Якушев.

Вчера исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал продолжение кадровых перестановок в мэрии. Он подчеркнул, что кадровые перемещения возможны - для увеличения эффективности работы.

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