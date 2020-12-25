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25 декабря 2020, 20:25

Утверждены члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга

Утверждены члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга. Комиссия состоит из трёх человек.

Согласно тексту распоряжения №260-РГ, в состав комиссии вошли первый замруководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства - директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Вадим Дубичев, замруководителя аппарата губернатора и правительства - директор государственно-правового департамента губернатора и правительства Игорь Ромшин, а также замглавы региона - руководитель аппарата губернатора и правительства Валерия Чайникова.

Документ будет опубликован в завтрашнем номере "Областной газеты".

Напомним, 22 декабря стало известно, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Депутаты гордумы приняли его отставку и объявили конкурс на пост главы города. Обязанности главы Екатеринбурга будет исполнять Алексей Орлов, который был назначен первым вице-мэром 21 декабря.

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Областная газета Свердловской области

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