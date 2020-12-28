Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Кузёмка написала заявление об увольнении. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Кузёмка покидает горадминистрацию. Почти час назад она написала заявление об увольнении.

Об этом Екатерина Кузёмка лично рассказала "Областной газете". Она уточнила, что эти два года, которые работает в мэрии, были для неё сложными – тяжёлый график и большое количество задач.

Вице-мэр Екатеринбурга также напомнила, что изначально пришла к Александру Высокинскому как советник, чтобы помочь разобраться в некоторых вопросах. Позже она стала замглавы по связям с общественностью.

По словам Екатерины Кузёмки, её уход был предрешён с самого начала. Она пообещала экс-мэру уральской столицы, что не бросит его, пока он сам не уйдёт. После того как Александра Высокинского назначили и.о. первого замгубернатора Свердловской области, замглавы "свои обязательства выполнила". Она также отметила, что рада повышению Александра Высокинского.

В планах Екатерины Кузёмки передать все дела в мэрии до Нового года. Уже в 2021 году она будет рассматривать предложения по работе.

"Спрос большой", – заявила она, добавив, что не хотела бы быть чиновником.

Напомним, Екатерина Кузёмка пополнила штат администрации Екатеринбурга в мае 2019 года. Она перешла на новую должность с поста советника главы города, который занимала с февраля этого года. После своего назначения она поделилась с "Облгазетой" планами работы, а также рассказала, насколько женщине в политике важна поддержка семьи.

Досье Екатерина Кузёмка с отличием окончила Уральскую академию государственной службы. Трудовую деятельность начала пресс-секретарём общественных приёмных Эдуарда Росселя. Позже несколько лет трудилась в рекламном бизнесе, была владелицей собственного рекламного агентства. С 2008 по 2010 год работала в администрации губернатора Свердловской области, в 2010 году – перешла на должность управляющей делами администрации Ирбита. С 2014 по 2016 год работала в должности первого заместителя руководителя регионального исполнительного комитета Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия". С 2019 года работала советником главы Екатеринбурга.

Ранее исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал продолжение кадровых перестановок в мэрии. Он подчеркнул, что кадровые перемещения возможны – для увеличения эффективности работы.

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