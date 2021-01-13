Количество заявок на пост главы Екатеринбурга увеличилось до четырёх. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбургскую гордуму поступило уже четыре заявки на конкурс на должность главы города. Одним из кандидатов стал предприниматель Евгений Лоскутов.

Актуальные данные о количестве поданных заявок "Областной газете" предоставили в пресс-службе городской думы. Однако называть имена не стали.

"По положению о конкурсе до первых заседаний конкурсной комиссии разглашать имена кандидатов мы не можем. Если они захотят, то сами могут заявить о своём участии", – отметили в пресс-службе гордумы.

"ОГ" пообщалась с одним из предполагаемых кандидатов – общественным помощником бизнес-омбудсмена Елены Артюх, главой Института проектирования и экспертиз "ИнПроЭкс", который занимается строительными экспертизами, Евгением Лоскутовым. В 2018 году он уже подавал заявку для участия в аналогичном конкурсе.

Евгений Лоскутов подтвердил подачу заявки. При этом он заявил, что не строит иллюзий относительно исходов конкурса. Предприниматель пообещал обозначить основные тезисы своей программы на личной странице "ВК".

Приём документов от кандидатов на пост главы города стартовал в понедельник. Все желающие могут заявить о себе до 22 января. Сам конкурс состоится 1 февраля. Утвердить нового мэра гордума планирует уже 9 февраля.

По данным местных СМИ, заявку также подали бизнесмен Андрей Бычков (баллотировался в Заксобрание от "Справедливой России" на довыборах в 2020 году), замглавы администрации Верх-Исетского района Игорь Рубцов и городской активист Сергей Тиунов.

Напомним, 22 декабря стало известно, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Депутаты гордумы приняли его отставку и объявили конкурс на пост главы города. Обязанности главы Екатеринбурга исполняет Алексей Орлов, который был назначен первым вице-мэром 21 декабря.

Кроме того, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга. Комиссия состоит из трёх человек. Подробнее об этом читайте здесь.