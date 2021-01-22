На пост главы Екатеринбурга претендуют 44 человека

В Екатеринбурге завершился приём заявок для участия в конкурсе на пост главы города. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге завершился приём заявок для участия в конкурсе на пост главы города. Документы в гордуму подали 44 претендента.

Наиболее активны они были в последний день приёма. 22 января на конкурс заявились 17 кандидатов, сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской думы.

Напомним, сбор документов от желающих принять участие в конкурсе стартовал в первый рабочий день года, 11 января.

Первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов намечено на вторник, 26 января. Тогда же будут официально названы имена участников. Сам конкурс состоится 1 февраля.

Накануне заявку на конкурс подал временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов. До этого стали известны имена ещё нескольких кандидатов.