Глава Железнодорожного района Екатеринбурга ушёл в отставку. Фото: пресс-служба администрации Железнодорожного района.

Глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин ушёл в отставку по собственному желанию. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе мэрии.

Последний рабочий день у него был вчера.

Он возглавлял районную администрацию несколько лет. На должность Андрей Курочкин был назначен 14 ноября 2016 года.

Добавим, совсем недавно временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов провёл объезд Железнодорожного района. Его сопровождал Андрей Курочкин. В день объезда в районе произошло ЧП. Из-за коммунальной аварии по улице Пехотинцев разлилась вода коричневого цвета. Без воды остался детсад №85.

После смены мэра в Екатеринбурге это первый глава района, который покинул свой пост.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Депутаты гордумы приняли его отставку и объявили конкурс на пост главы города. Врио главы уральской столицы стал Алексей Орлов, который был назначен первым вице-мэром 21 декабря. На днях Конкурсная комиссия рассмотрела перечень кандидатов на пост градоначальника.

Досье Андрей Курочкин родился 2 сентября 1970 года в посёлке Пышма Пышминского района. В 1992 году окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 2011 году – Санкт-Петербургскую академию управления и экономики. В 1992-1993 годах работал начальником коммерческого отдела ТОО "Содействие". Позже был начальником торгового отдела индивидуального частного предприятия "Фирма Сан-Марино", директором ООО "Торговый дом "Адонис", гендиректором ООО "АВК-Урал". В 2002-2005 годах – председатель комитета по потребительскому рынку администрации Железнодорожного района. В 2005-2012 годах – замглавы администрации района по вопросам потребительского рынка Железнодорожного района. В 2012-2016 годах – замглавы администрации Железнодорожного района по вопросам жилищного и коммунального хозяйства. С 14 ноября 2016-го – глава администрации Железнодорожного района.

На сайте районной администрации Андрей Курочкин ещё значится главой.

Фото: сайт районной администрации