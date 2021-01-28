Алексей Орлов и Эдуард Россель обсудили развитие Екатеринбурга и празднование 300-летия города

Эдуард Россель поздравил Алексея Орлова с назначением на пост врип главы Екатеринбурга, пожелав удачи в конкурсе по выбору мэра города. Фото: Instagram Алексея Орлова.

Врип главы Екатеринбурга Алексей Орлов провёл рабочую встречу с сенатором Совета Федерации, первым губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем. Они обсудили перспективы развития уральской столицы и планы по празднованию 300-летия города.

Во время встречи Эдуард Россель поздравил Алексея Орлова с назначением на пост врип главы Екатеринбурга, пожелав удачи в конкурсе по выбору мэра города. В свою очередь Алексей Орлов поблагодарил Эдуарда Росселя за поддержку и заявил, что мудрость такого опытного политика пригодится для развития уральской столицы.

«Я очень бережно отношусь к связи поколений. Уникальный опыт, которым обладает Эдуард Эргартович, управленец всероссийского масштаба, который прошёл путь от производственника до руководителя субъекта РФ. Многие проблемы очевидны, но некоторые моменты я в обязательном порядке возьму на заметку", - передаёт слова врип мэра Екатеринбурга департамент информполитики Свердловской области.

Сенатор Совета Федерации выразил готовность делиться с властями города и региона своим опытом. Он подчеркнул, что во время встречи с Алексеем Орловым подробно описал своё видение, выразил свою точку зрения по наиболее острым вопросам, начиная от системы управления Екатеринбургом и заканчивая назревшими проблемами.

"У Екатеринбурга есть большая перспектива стать центром 5G. Затронули мы с Алексеем Валерьевичем и вопросы транспорта, развязок, движения по городу. Безусловно, здесь должен привлекаться областной и федеральный уровни бюджетов", – сказал Эдуард Россель.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Депутаты гордумы приняли его отставку и объявили конкурс на пост главы города. Врио главы уральской столицы стал Алексей Орлов, который был назначен первым вице-мэром 21 декабря.