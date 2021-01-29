«Урал не жалует слабых»

Фото: Павел Ворожцов

9 февраля станет известен новый мэр Екатеринбурга. В конкурсе на пост градоначальника участвуют ни много ни мало 44 человека. Сейчас конкурсная комиссия завершает проверку их документов. А с 1 февраля начнутся собеседования, где кандидаты представят своё видение развития уральской столицы. Окончательное решение – кто же станет мэром Екатеринбурга – примет городская дума. Спикер думы Игорь ВОЛОДИН поделился с «ОГ» мнением, кому под силу справиться с должностью руководителя города.

«Адекватно реагировать на критику»

– Игорь Валерьевич, предыдущий глава Екатеринбурга Александр Высокинский проработал на посту два года. И вернулся в областное правительство. Как вы считаете, это был ожидаемый шаг или так сложились обстоятельства?

– Александр Геннадьевич сам захотел уйти на повышение – на должность заместителя главы региона. Не вижу в этом ничего плохого. Задачи, которые ему были доверены губернатором, депутатами городской думы и жителями, он решил.

– 11 января был объявлен конкурс на пост главы города, а 26 января прошло первое заседание конкурсной комиссии. Что можете сказать о кандидатах?

– В Екатеринбургскую городскую думу поступили документы от 44 участников. В списке – люди разных возрастов и профессий. Каждый из них видит жизнь в столице Урала по-своему. То, что беспокоит одного, другие могут даже не замечать. Победителем конкурса станет только один человек, но выслушать позицию всех участников, вникнуть в их идеи, очень важно и полезно. Думаю, что после конкурса в Екатеринбурге появится не один новый проект.

– Депутатский корпус за время работы сформировал своё представление о том, каким должен быть глава уральской столицы. Назовите основные деловые качества, которые, на взгляд думы и ваш лично, должны быть у мэра Екатеринбурга, и почему?

– Прежде всего глава города должен быть хорошим хозяйственником. Должен понимать: откуда берётся тепло в квартирах, как проводится благоустройство районов и дворов. Должность главы – это ежедневный труд, направленный на развитие и процветание города. Поэтому он должен быть авторитетным человеком как в глазах жителей, так и в глазах подчинённых, чтобы локальные проблемы, такие как вывоз мусора, уборка улично-дорожной сети, перебои с отоплением, решались на местах, в районах.

Если какие-то спорные вопросы возникают, безусловно, не стоит устраивать публичные «порки» своих коллег, выносить сор из избы, людей эта внутренняя кухня не интересует. Главное, чтобы в домах наших граждан всегда было тепло и комфортно, дети могли получать современное и качественное образование, проблемы людей решались.

Конечно, главой города должен быть уверенный в своих силах человек. В Екатеринбурге живут социально активные люди, которые имеют своё мнение по каждому вопросу. И глава должен прислушиваться к ним, адекватно реагировать на критику и быть психологически готовым к этому.

– На какие сферы жизнедеятельности города будущий мэр должен обратить пристальное внимание?

– В первую очередь градоначальник должен чётко понимать все бюджетные процессы. Екатеринбург – это современный, динамично развивающийся мегаполис. Поэтому глава должен предлагать новые пути развития города, а не плыть по течению. Речь идёт и о строительстве новых социальных объектов, развитии инфраструктуры, завершении транспортной реформы с учётом мнения горожан. Взять хотя бы социальную сферу – в последние годы нам удалось нарастить темпы строительства и реконструкции социальных объектов. Сбавлять обороты никак нельзя.

Налоги, рабочие места, инвестиции – чем активнее развивается город, тем устойчивее его социально-экономическое положение. Необходимо уделять больше внимания потребительской сфере и торговле: к 300-летию уральской столицы необходимо освободить город от несанкционированных торговых точек и незаконных услуг, активизировать взаимодействие с предпринимателями, которые приносят в бюджет немалые доходы.

«Торопить события не стоит»

– Не секрет, что эффективное развитие муниципалитета во многом зависит от слаженной работы администрации и думы. С предыдущим главой депутатам не сразу удалось найти общий язык, был период так называемой притирки. Сейчас в мэрии идут кадровые перестановки, и думе придётся привыкать к новым людям. Не вызовет ли это сбои в командной работе?

– Думаю, мы справимся. Вне зависимости от того, кто будет возглавлять муниципалитет, депутаты городской думы намерены работать на благо жителей и отстаивать их интересы. Хочу отметить, что ныне действующий депутатский созыв – очень активный. Среди депутатов есть специалисты из разных сфер – строительства, ЖКХ, образования, медицины. Мы вникаем во все вопросы, связанные с финансированием и развитием уральской столицы. Намерены делать это и дальше. Так же, как и работать в плотной связке с главой города и специалистами администрации.

– В Свердловской области есть территории, которые возглавляет так называемый «приезжий» глава города. Как вы считаете, может ли столицу Урала возглавить человек не из Екатеринбурга?

– Урал не жалует слабых людей. И пост главы уральской столицы должен занять целеустремленный, ответственный, внимательный к вопросам населения человек. Поэтому не стоит категорично утверждать, что глава города должен быть непременно уроженцем Свердловской области. Нельзя сбрасывать со счетов целесообразность усиления власти людьми, имеющими опыт работы в другом городе или регионе. Главное, чтобы у этого человека было желание решать нынешние проблемы Екатеринбурга совместно с депутатским корпусом.

– Наиболее вероятным претендентом на пост главы уральской столицы называют Алексея Орлова. Приходилось ли вам сотрудничать с ним?

– Я знаком с Алексеем Валерьевичем с тех пор, когда был депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Вместе мы участвовали в разных мероприятиях, например, организовывали экологический фестиваль «Чусовая-2017».

Считаю, что управленческий опыт Орлова позволяет ему претендовать на пост главы. Всё-таки он был первым заместителем губернатора Свердловской области, постоянно взаимодействовал с областными чиновниками и отвечал за координацию всей команды губернатора по текущим вопросам.

Сомнений в опыте Алексея Валерьевича у меня нет. Но торопить события не стоит. По итогам конкурса будет принято взвешенное решение. И кто бы ни стал новым главой Екатеринбурга, он может рассчитывать на поддержку со стороны депутатского корпуса в решении вопросов, связанных с развитием города.

Кто выбирает главу Екатеринбурга В состав конкурсной комиссии вошли три представителя от муниципальной власти и три – от областной. От муниципалитета: Виктор Тестов, заместитель председателя Екатеринбургской городской думы;

заместитель председателя Екатеринбургской городской думы; Вадим Антошин, председатель городской избирательной комиссии;

председатель городской избирательной комиссии; Александр Косинцев, председатель Общественной палаты Екатеринбурга. От области (по распоряжению губернатора): Вадим Дубичев, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области – директор департамента по местному самоуправлению;

первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области – директор департамента по местному самоуправлению; Игорь Ромшин, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области – директор государственно-правового департамента;

заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области – директор государственно-правового департамента; Валерий Чайников (председатель комиссии), заместитель губернатора Свердловской области – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области. В случае равенства голосов решающим становится мнение председателя комиссии.

Кто заявился на пост главы Заявки подали 44 человека (преимущественно – жители города), из них 6 женщин. Полный поимённый список кандидатов опубликован на официальном сайте Екатеринбургской думы. Подробных сведений о них пока нет – они станут известны с 1 февраля, когда кандидаты начнут проходить собеседование. Но нескольких претендентов (помимо Алексея Орлова, о котором говорится в интервью) нам удалось «идентифицировать». Так, на пост главы уральской столицы претендуют: Игорь Рубцов – советник губернатора Свердловской области; Дмитрий Ноженко – действующий глава Ленинского района Екатеринбурга; Михаил Зубарев, депутат Законодательного собрания региона (от партии ЛДПР); Евгений Лоскутов, предприниматель и общественный помощник бизнес-омбудсмена Елены Артюх; Андрей Бычков – бизнесмен, баллотировался в Законодательное собрание на довыборах в прошлом году (от партии «Справедливая Россия»); Анна Балтина – общественница, активно отстаивавшая позицию жителей в ситуации со сквером у Театра драмы; Владислав Постников – один из активистов, поддерживающих «народную инициативу» о прямых выборах мэра, участвовал в сентябре от партии «Яблоко» в довыборах в думу Екатеринбурга. На презентацию своей программы каждому кандидату даётся 15 минут, затем он будет отвечать на вопросы членов комиссии. После собеседований комиссия подведёт итоги и подготовит рекомендации к очередному заседанию думы, которое состоится 9 февраля. На нём депутаты примут окончательное решение и назовут нового главу Екатеринбурга.

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