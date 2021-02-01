Секретные материалы: почему презентации программ кандидатов на пост главы Екатеринбурга проходят в закрытом режиме?

Члены конкурсной комиссии (на фото – глава горизбиркома Вадим Антошин) перед собеседованием ознакомились с данными о кандидатах. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Екатеринбурге стартовали собеседования кандидатов на пост главы города. Из-за большого количества участников (их в этот раз 43!) конкурсная комиссия будет расспрашивать кандидатов в мэры в течение трёх дней. Однако несмотря на повышенный интерес горожан и журналистов, всё это произойдёт за закрытыми дверями. В том числе в закрытом режиме кандидаты озвучат своё видение социально-экономического развития уральской столицы.

Работа под прикрытием

О том, что журналистам не удастся присутствовать на защите программ по развитию города перед комиссией, стало известно за несколько дней до старта собеседований. Уже тогда это вызвало серьёзное негодование: сначала Екатеринбург лишился прямых выборов главы города, а теперь принципиальные для города решения и вовсе принимают за закрытыми дверями. К слову, Президент России Владимир Путин, когда ему задают вопросы о планах по участию в выборах, говорит, что в таких вопросах важно учитывать мнение граждан.

Последние надежды журналистов увидеть, как происходят собеседования, были разрушены в начале заседания конкурсной комиссии. Вопрос на обсуждение вынес председатель комиссии, заместитель губернатора Свердловской области — руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников. Объяснение такого шага выглядело странным, хотя и небезосновательным.

– Полагаю, что во время беседы могут быть озвучены персональные данные кандидатов, которые комиссия не вправе распространять без согласия кандидатов, – сообщил Валерий Чайников. – Поэтому хотелось бы поставить данный вопрос об открытом или закрытом проведении конкурса на обсуждение.

Предложение Валерия Чайникова поддержал его коллега – первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области – директор департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев:

– Понятно, что персональные данные точно будут озвучиваться, и мы не должны нарушать федеральный закон. Вместе с тем у кандидатов есть все возможности для распространения своих программных выступлений. Они уже делятся этими программами в социальных сетях, конкурсная комиссия только поддерживает такую активность кандидатов.

Больше предложений не последовало, и комиссия единогласно решила сделать этот этап конкурса закрытым.

Кандидатов на пост мэра, проходивших собеседование, в первый день такой расклад устроил. И они не стали требовать публичности для озвучивания своих программ и намерений перед конкурсной комиссией. Тем не менее до и после собеседования с представителями СМИ они общались охотно, отвечая на все вопросы. Всего в первый день конкурсная комиссия побеседовала с 15 «потенциальными мэрами».

Цифры Изначально на конкурс подали заявки 44 человека. Виктору Ворожейкину было отказано в участии. По словам члена комиссии Вадима Антошина, из-за того, что он привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Также вчера не пришёл на собеседование Сергей Тиунов. В разговоре с журналистами он сообщил, что в воскресенье его задержали во время несанкционированной акции в поддержку Навального. Вчера во время конкурса он находился в Верх-Истетском суде. Как пояснили «ОГ» в гордуме, ему необходимо в течение трёх дней объяснить причину своего отсутствия. Решение по его дальнейшему участию будет принимать конкурсная комиссия.

Кандидатский минимум

Первый кандидат на пост (им стал советник губернатора Игорь Рубцов) зашёл в старый зал заседаний гордумы точно по расписанию – ровно в час дня. На входе сотрудница думы проверила его по списку, напомнила о том, что вся процедура займёт 20 минут, и узнала, подготовил ли кандидат презентацию. Позже подобная беседа проходила с каждым.

Журналисты караулили конкурсантов возле зала заседаний гордумы и старались расспросить их об основных тезисах предложенных программ. Игоря Рубцова они попросили обозначить три, по его мнению, основных проблемы Екатеринбурга и пути их решения. Как он признался, конкурсная комиссия задала ему подобный вопрос.

– Я бы сказал, что это не только проблемы Екатеринбурга, а в целом проблемы крупных городов, – отметил Игорь Рубцов. – Естественно, это уборка города, и не только в зимний период. Здесь причина даже не в том, хорошо или плохо убирают. Территория внутри Екатеринбурга принадлежит не только муниципалитету. Много арендаторов и собственников. Они тоже должны отвечать за это. Сюда добавляем дворы – ответственность УК. Получается, что это комплексный вопрос, который надо решать только вместе. Ещё одна проблема – общественный транспорт. Вопрос строительства второй ветки метро движется достаточно тяжело. Без федерального финансирования его не решить. Что можно сделать уже сейчас? Уделить внимание выделению отдельных полос под движение общественного транспорта. И третье – нужно решить проблему наличия школ и детских садов, особенно в новых районах, таких как Солнечный и Академический.

Предприниматель, директор Института проектирования и экспертиз Евгений Лоскутов, который уже боролся за кресло мэра в 2018 году, сразу заявил о своей позиции – городу нужны инвестиции.

– Необходимо делать всё возможное, чтобы из областного и федерального бюджета в бюджет Екатеринбурга было получено всё, что возможно, – считает Евгений Лоскутов. – И второе – адресная работа с инвесторами и инвестициями. Необходимо развивать институт инвестиционных уполномоченных. Если в городе будут деньги, то все остальные вопросы решаются очень просто.

Были и интересные заявления. Так, начальник управления по работе с неликвидами Уралмашзавода Александр Коткин заявил, что готов стать мэром, только если временно исполняющий обязанности градоначальника Алексей Орлов, которого он поддерживает, откажется от этого поста.

– А так все проекты, о которых я сегодня буду говорить, мы сможем реализовать только вместе с ним, сильным лидером, – сказал он.

Дмитрий Калинин, менеджер по продажам и ведению проектов в «Индекс.Арт», пообещал в случае победы на конкурсе провести собеседование среди других участников, выслушать их идеи и взять на испытательный срок на год в мэрию. На вопрос «ОГ», на какие средства он собирается их содержать, он прямо ответил, что заменит часть действующей команды.

А общественник Александр Куделькин и вовсе в очередной раз напомнил, что хочет руководить городом год и добиваться прямых выборов мэра. Правда, вопрос о конкретных шагах сбил его с толку.

Вчера комиссия только начала лично знакомиться с кандидатами, но, по словам Валерия Чайникова, уже понятно, что к рассмотрению думы будут представлены не все. Сколько дойдёт до депутатского голосования, пока говорить рано.

Председатель конкурсной комиссии также сообщил, что на собеседовании кандидату задаются вопросы на знание законодательства, структуры власти, даются конкретные ситуации, в которых надо сориентироваться и найти решение. Валерий Чайников, например, одного из кандидатов спросил: где главе важнее быть – на переговорах с инвестором в Москве или с жителями на Уралмаше?

– Мы смотрим, ориентируется ли человек в политической, экономической ситуации. Знает ли, откуда берутся средства – на что жить-то? – говорит Валерий Чайников. – Если говоришь, что решу все проблемы чуть ли не завтра. А каким образом? Мы бы хотели понимать. Мало делать громкие заявления, надо понимать, как ты будешь двигаться, понимать ресурсную базу.