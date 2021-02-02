Алексей Орлов представил программу развития Екатеринбурга

Программа основана на базе Стратегического плана развития Екатеринбурга, принятого в 2002 году. Фото: Павел Ворожцов

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра представил свою программу развития уральской столицы. Она состоит из пяти ключевых направлений и основана на базе Стратегического плана развития Екатеринбурга, принятого в 2002 году.

Алексей Орлов выступил перед конкурсной комиссией 2 февраля. По его словам, в стратегическом плане отражены концепции дальнейшего расширения мировых коммуникаций и деловой активности Екатеринбурга, применения современных архитектурных решений, внедрения технологий «умного города» и новых экономических подходов. Помимо этого, концепцией предусмотрено использование механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнёрства для реализации масштабных социально значимых проектов.

«Мы продолжим дальнейшее развитие, сверяя свои позиции с теми задачами, которые ставятся Президентом России и губернатором Свердловской области. Екатеринбург – локомотив экономических процессов на территории нашего большого региона. Мы входим в тройку лидеров по всем основным макроэкономическим показателям и, безусловно, это является нашим конкурентным преимуществом. Очень важно эти лидерские позиции сохранить», - приводит слова врип главы города пресс-служба мэрии.

Напомним, собеседования кандидатов на пост главы города стартовали накануне. На должность претендуют 43 участника. В первый день конкурсная комиссия побеседовала с 15 из них.

Несмотря на повышенный интерес горожан и журналистов, кандидаты представляют свои программы за закрытыми дверями. Расспрашивать кандидатов в мэры комиссия будет в течение трёх дней - до 3 февраля. После собеседований, конкурсная комиссия вынесет рекомендации Екатеринбургской городской Думе. Кто станет главой Екатеринбурга станет известно на очередном заседании гордумы 9 февраля.