Снег, добро и мусор: о чём говорили основные кандидаты в мэры Екатеринбурга во второй день собеседований

При регистрации кандидаты в мэры представляют документы. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге продолжаются собеседования кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Вчера комиссия опросила 16 претендентов. Разговоры с некоторыми из них затягивались и длились дольше положенных 20 минут. К участникам этого дня внимание журналистов было приковано особенно – именно вчера свои программы защищали временно исполняющий полномочия мэра уральской столицы Алексей Орлов (ему и пророчат победу на конкурсе), депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Зубарев и глава Ленинского района Дмитрий Ноженко.

Из-за закрытой конкурсной процедуры журналисты, как и днём ранее, пытались поймать кандидатов перед залом, где заседала комиссия, чтобы узнать подробности их программ. Первым в списке был Алексей Орлов. К залу заседаний он подошёл в сопровождении охраны и провёл за закрытыми дверями больше получаса. По сравнению с остальными кандидатами, не избалованными вниманием прессы, Алексей Орлов общался с журналистами в формате организованного пресс-подхода. Процессом руководили сотрудники пресс-службы мэрии.

Фото: Павел Ворожцов

– Я определил следующие направления, в которых мы планируем работать в первую очередь, – заявил Алексей Орлов. – «Екатеринбург – центр мировых коммуникаций и деловой активности». Мы вправе претендовать на события самого высокого уровня. Второе – «Екатеринбург – город новых архитектурных решений». Здесь большинство знаковых объектов построено на деньги бизнеса. Екатеринбург крайне привлекательный город для компаний, они размещают здесь штаб-квартиры. Этим преимуществом надо пользоваться. Третье – надо распространять технологии «умного города». Ещё одно направление – «Город добра и соучастия». Что касается добра, то это те процессы, которые необходимы сегодня нашему обществу. А что касается соучастия, то это участие в развитии города крупного бизнеса и обсуждении резонансных проектов вместе с населением.

К Алексею Орлову у СМИ было достаточно много вопросов. Один из них касался насущной проблемы – низкого качества уборки снега в Екатеринбурге. По словам Орлова, работа по оснащению коммунальных служб и взаимодействию их с ГИБДД уже ведётся.

– Но много снега – это же хорошо для урожая. Снег мы уберём, а с урожаем нам жить весь год. Если много снега, то много воды в почве, она увлажнена, – сказал Алексей Орлов. А после, сославшись на плотный график, покинул этаж.

Фото: Павел Ворожцов

Михаил Зубарев тоже побеседовал со СМИ только после разговора с комиссией.

– Необходимо пересмотреть работу с обращениями граждан, – считает он. – Как депутат Заксобрания я часто вижу, какие ответы приходят людям. Жители должны получать исчерпывающий ответ на понятном языке.

В своей программе Михаил Зубарев также затронул «мусорную реформу», проблему рекультивации Широкореченского полигона, обозначил недостроенные участки дорог в Екатеринбурге. На вопрос, стоило ли сделать защиту программ для кандидатов в мэры открытой, Михаил Зубарев ответил, что в нынешних реалиях, когда есть соцсети, и у журналистов имеется возможность узнавать о программах кандидатов лично.

Михаил Зубарев в своей программе особое внимание обратил на работу чиновников с населением. Фото: Павел Ворожцов

Во время перерыва в работе конкурсной комиссии к журналистам вышел её председатель, заместитель губернатора Свердловской области — руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников. Он особо отметил двух конкурсантов – Алексея Орлова и Михаила Зубарева. По его мнению, уже сейчас думе можно рекомендовать избрать главу из трёх-пяти кандидатов.

Дмитрий Ноженко заходит в бывший зал заседаний гордумы. Фото: Павел Ворожцов

Достойную конкуренцию фаворитам конкурса может составить Дмитрий Ноженко, который защищал программу во второй половине дня. Он сообщил, что комиссия поинтересовалась, как он сейчас взаимодействует с жителями и как планирует это делать, если станет мэром.

– В своих тезисах я сознательно не стал касаться таких глобальных вопросов, как строительство транспортных развязок и метрополитена, участие нашего региона в Универсиаде, – сообщил Дмитрий Ноженко. – Это и так есть в стратегии, в программах и в поставленных губернатором задачах. Я остановился на вопросах, которые поднимают жители города. Людей волнует благоустройство, улучшение транспортной доступности, наличие парковок.

Кандидат ждёт, когда его пригласят на собеседование. Фото: Павел Ворожцов