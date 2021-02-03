Павел Крашенинников оценил программу развития Екатеринбурга Алексея Орлова

Депутат Госдумы оценил программу развития уральской столицы и пообещал городу поддержку на федеральном уровне. Фото: Алексей Кунилов.

Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников провёл рабочую встречу с временно исполняющим полномочия мэра Екатеринбурга Алексеем Орловым. Депутат Госдумы оценил программу развития уральской столицы и пообещал городу поддержку на федеральном уровне.

"У Алексея Валерьевича есть понимание того, что необходимо делать как в ближайшие дни, так и в стратегическом плане. Программа развития Екатеринбурга, предложенная Алексеем Валерьевичем, впечатлила глубиной и масштабом проработки: отличный подход к развитию транспорта, дорог и сохранению исторического облика города", - передаёт слова Павла Крашенинникова пресс-служба мэрии.

Он пожелал Алексею Орлову удачи в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга, а также подтвердил намерение оказывать уральской столице всестороннюю поддержку при реализации социально-экономических проектов.

В свою очередь Алексей Орлов назвал большой удачей тот факт, что Павел Крашенинников представляет интересы уральской столицы в нижней палате парламента.

"Ему можно задать вопрос, получить квалифицированный ответ и, конечно же, озвучить свои предложения. Безусловно, все федеральные законы и решения формируются в первую очередь исходя из запросов населения. Здесь Павел Владимирович играет ключевую роль", - сказал врип главы Екатеринбурга.

Напомним, собеседования кандидатов на пост главы города стартовали 1 февраля. На должность претендуют 43 участника. В первый день конкурсная комиссия побеседовала с 15 из них.

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