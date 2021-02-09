Новым главой Екатеринбурга стал Алексей Орлов

31 депутат поддержал кандидатуру Алексея Орлова, два депутата воздержались. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты гордумы Екатеринбурга выбрали нового главу города. Им стал Алексей Орлов, который с конца прошлого года занимал пост временно исполняющего полномочия мэра.

Вопрос о выборе главы города народные избранники рассмотрели первым вопросом. На заседании присутствовали 33 депутата.

Председатель конкурсной комиссии Валерий Чайников сообщил, что комиссия провела большую работу. Кандидаты были обязаны продемонстрировать необходимые навыки и опыт работы на муниципальной службы.

- Мы максимально доброжелательно провели работу с кандидатами и решили представить на рассмотрение думы трёх кандидатов. Это Дмитрий Ноженко, Михаил Зубарев и Алексей Орлов. При этом рекомендовать Алексея Орлова к избранию на пост мэра. У него колоссальный опыт работы в органах местного самоуправления, первым заместителем губернатора. Его программа была наиболее убедительна. При этом хочу отметить высокий уровень подготовки кандидатов.

Руководитель фракции "Единой России" в гордуме Ира Овчинникова предложила на основе решении конкурсной комиссии и фракции "Единой России" рассмотреть кандидатуру Алексея Орлова и проголосовать.

Представитель фракции ЛДПР Антон Гусев предложил вынести на голосование кандидатуру другого кандидата - Михаила Зубарева (однако это предложение народными избранниками не было поддержано).

Слово взял Алексей Орлов. Он ещё раз перед голосованием напомнил свои цели, в случае если он займёт кресло мэра. Он подчеркнул, что основное достоинство города - это его жители. И на позиции мэра он готов сохранить лидерскую позицию города и продолжить его развитие. Были перечислены крупные проекты и события, которые в ближайшие годы будут реализованы в Екатеринбурге. Это и строительство нового здания Филармонии и продолжение благоустройства набережной реки Исеть, запуск трамвая из Екатеринбурга до города спутника - Верхней Пышмы, обновление устаревшего транспортного парка.

- Будет внедряться платформа активный гражданин, которая предоставляет возможность связи жителей с сотрудниками мэрии и администрацией районов, - отметил Орлов.

В конце выступления Алексей Орлов обратился к вопросом к депутатам: "С чем ассоциируется Екатеринбург и Урал?". "Уралмаш", "промышленность", - раздалось из зала.

- Да, с промышленностью, - согласился Орлов. - Наш город отличают и протестные настроения. А с чем хотите, чтобы он ассоциировался?

- "Современность", "третья столица России", - снова посыпались ответы от депутатов.

- Мы ходим жить в городе прогресса и быть успешными, - согласился Орлов.

Председатель думы Игорь Володин поблагодарил кандидата в мэры за яркое выступления. После чего от депутатов начались вопросы. В основном они касались наполнения бюджета в связи с трудностями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, медицинской сферы, транспорта.

В результате голосования 31 депутат поддержал кандидатуру Алексея Орлова, два депутата воздержались.

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Досье «ОГ» Алексей ОРЛОВ родился 20 марта 1967 года в Тюменской области. Окончил Омский сельхозинститут. С 1993 по 2005 год служил в органах МВД. Работал на руководящих постах администраций Тобольска и Тюмени. С 2012 года занимал руководящие должности в правительстве Свердловской области, в том числе с 2017 года – первый замгубернатора.