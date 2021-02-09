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9 февраля 2021, 17:42

В реготделении Партии Пенсионеров не стали раскрывать своих спонсоров

пресс-центр «ТАСС»; пресс-конференция, посвященная мероприятиям Года П.П. Бажова

Фото: Алексей Кунилов

Свердловское региональное отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, долгое время имевшее финансовые трудности, в ноябре прошлого года открыла в Екатеринбурге первую общественную приёмную. «Облгазета» поинтересовалась у её руководства, на чьи средства удалось это сделать.

Как сообщил лидер свердловского отделения партии Сергей Полыганов, партия существует за счёт собственных средств и поддержки спонсоров. Однако кто именно им помогает, он уточнять не стал, сославшись на персональные данные. – Изначально мы говорили, что откроем местные отделения, но потом решили, что будем открывать общественные приёмные, куда люди смогут прийти со своими проблемами. А это стратегическая задача, прописанная в уставе партии. Мы будем стараться через общественные приёмные помогать людям здесь и сейчас. На территориях, где победят наши кандидаты на предстоящих выборах (реготделение приняло решение участвовать в выборах в Госдуму, Законодательное собрание Свердловской области, 35 местных дум), мы откроем отделения, – сообщил он.

Областная газета Свердловской области

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