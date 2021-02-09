В город Екатерины пришёл Орлов: за фаворита конкурса на пост мэра проголосовало большинство депутатов

Алексей Орлов - уроженец Тюменской области, ему 53 года, служил в органах МВД, работал на руководящих постах администрации Тобольска и Тюмени. С 2017 по 2020 год был первым заместителем губернатора Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в городской думе Екатеринбурга состоялись выборы нового главы уральской столицы. Понаблюдать за процессом собрались многие местные СМИ, в том числе и мы. Как это было – в нашем репортаже.

Картина первая: общий план

Начнём с того, что журналистов в зал заседания не пустили (кроме фотографов), хотя многие просились – всё-таки важнейшее событие! Пришлось наблюдать за происходящим с экрана телевизора. У депутатов всё спокойно – нет никакого ажиотажа, все готовы к работе. Кандидаты в мэры – глава Ленинского района Дмитрий Ноженко и депутат Законодательного собрания Михаил Зубарев – ожидают начала заседания в отдельном кабинете. Алексей Орлов появляется на этаже вместе с лидером свердловских единороссов Виктором Шептием. На этот раз временно исполняющий полномочия градоначальника и явный фаворит предвыборной гонки приходит без охраны и сразу заходит в зал.

На Орлове – тёмно-синий костюм и галстук в тон, ведёт себя очень спокойно. Затем появляются Дмитрий Ноженко и Михаил Зубарев. Все трое занимают места в самом конце зала.

Заседание традиционно открывает спикер Игорь Володин. Вместе со своим заместителем Виктором Тестовым и заместителем губернатора Свердловской области – руководителем аппарата губернатора и правительства Валерием Чайниковым (он же председатель конкурсной комиссии) размещается в президиуме. После оглашения повестки и процедурных голосований слово берёт Валерий Чайников. Он зачитывает решение конкурсной комиссии – рекомендовать на пост мэра Екатеринбурга именно Алексея Орлова.

– Объективно говоря, программа Алексея Валерьевича была для нас самой убедительной, – объясняет позицию Чайников.

Фото: Павел Ворожцов

Картина вторая: реакция фракций

Слово берёт руководитель фракции «Единая Россия» в городской думе Ира Овчинникова. Она предлагает поддержать кандидатуру Орлова. Руководитель фракции ЛДПР Антон Гусев, напротив, предлагает вынести на голосование кандидатуру своего однопартийца – Михаила Зубарева. Депутат от КПРФ Роман Ступников интересуется у Валерия Чайникова: «А почему же собеседования с кандидатами на пост главы всё-таки прошли в закрытом режиме?». И получает всё тот же ответ – «когда проводились собеседования, раскрывались персональные данные кандидатов».

Других заявлений от «партийцев» нет. Дума даёт слово Алексею Орлову.

Фото: Павел Ворожцов

Картина третья: правила 5 Д

Главный кандидат в мэры Екатеринбурга вышел к трибуне с папкой в руках. На экране в зале появляется заставка презентации его программы. В зале повисла тишина.

– Изменения в современном мире происходят крайне стремительно, – зачитывает по бумаге Орлов. – И мы, жители передового прогрессивного города, должны быть готовы к новой реальности. Предлагаю вести изменения по пяти ключевым драйверам развития. Я называю их «Правилами 5 Д». Первое Д – это движение. Движение – только вперёд. Я ставлю перед собой задачу сохранить и приумножить лидерские позиции города в России, а по каким-то параметрам – и в мире. Второе Д – это действие. Пора переходить от лозунгов и мнений – к действиям, конкретной реализации намеченных планов и проектов. Третье Д – наши достижения, результаты. Очень важно, чтобы город стал той территорией, где каждый житель, каждый район были бы успешны. Четвёртое Д – это доступность. Я говорю о доступности услуг, сервисов, обратной связи для каждого жителя Екатеринбурга. И только так формируется пятое Д – доверие между жителями, бизнесом и властью. Для меня 5 Д – это не теория, это мои жизненные принципы.

Выступление Алексея Орлова длится 20 минут. Он говорит о таких крупных городских проектах и мероприятиях, как Универсиада-2023; о строительстве нового здания филармонии; о продолжении благоустройства набережной Исети; о пуске трамвая от Екатеринбурга до Верхней Пышмы. Тут же анонсирует создание интернет-платформ для поддержания обратной связи с жителями (к слову, с такой идеей выходил на думу и предыдущий глава города Александр Высокинский).

А потом задаёт депутатам вопрос:

– С чем у вас ассоциируется Екатеринбург и Урал?

– С заводом «Уралмаш», – отвечает Александр Колесников.

Орлов подтверждает, глядя в бумаги:

– Да, это промышленность. Уралмаш все помнят. Это заводы, конструктивизм и, возможно, протестные настроения. Этим мы тоже отличаемся.

И продолжает спрашивать дальше:

– А с чем бы вы хотели, чтобы Екатеринбург ассоциировался?

– Современность, третья столица, – раздаётся из зала.

Орлов снова соглашается:

– Про третью столицу мы все говорим с гордостью. И думаю, что по праву можем ею считаться. Я думаю, что большинство будет единым в этом мнении. Мы хотим жить в городе прогресса. Хотим быть успешными. Я уверен, что двигаясь по ключевым направлениям, которые есть в моей программе, каждый житель сможет реализовать свой потенциал. А это прогресс, безопасность, благополучие и счастье жителей. Уважаемые депутаты! Предлагаю сделать это вместе.

Фото: Павел Ворожцов

Картина четвёртая: без «шпаргалки»

Игорь Володин благодарит Орлова за яркий доклад. В зале раздаются аплодисменты. Депутаты переходят к вопросам. Диалог идёт спокойно – большинство народных избранников благодарят Алексея Валерьевича за качественный и интересный доклад. Орлов ведёт беседу без «подглядки» в бумаги. Он показывает, что уверенно ориентируется в городской повестке («я ряд поручений выдал»), ссылается на свой опыт работы в правительстве («я как раз это направление курировал в области», «я много сил и нервов вложил в этот проект»), и неоднократно подчёркивает, что по многим вопросам уже заручился поддержкой не только членов областного правительства («есть договорённости с министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым»), но и лично губернатора Евгения Куйвашева («губернатор прекрасно понимает, что это очень серьёзная проблема»).

Орлов указывает на своё взаимодействие с крупным бизнесом («я на Игоря Алтушкина направил обращение»). А также даёт понять депутатам, что готов встречаться с ними и обсуждать городские проблемы. А в случае выбора его на пост мэра они «могут рассчитывать на поддержку по всем направлениям».

Депутатские расспросы длились дольше, чем презентация программы. Орлова спрашивали про развитие отдалённых территорий города, о судьбе агломерации «Большой Екатеринбург», о концессионном соглашении по городскому электротранспорту и даже перспективам строительства второй ветки метро. Так, депутат Антон Швалёв спросил, знает ли Алексей Орлов, сколько потерял бюджет Екатеринбурга из-за пандемии.

– На уровне области скажу, что объём льгот, предоставленных бизнесу, составил порядка 7 млрд рублей по 2020 году. Что касается бюджета Екатеринбурга, то это был первый вопрос, который я задал нашему финансовому блоку. Речь идёт об отсрочках по оплате арендных платежей и за землю. Это примерно около полумиллиарда рублей, – ответил Орлов.

«Яблочник» Константин Киселёв признался, что на него доклад Орлова произвёл вдохновляющее впечатление, и поблагодарил за внимание к таким направлениям, как новая архитектура и экология, за необходимость диалога с горожанами, за то, что он даже в протестах видит некий позитив. Но добавил:

– Мы передали полномочия по здравоохранению на уровень области. Но люди не ушли в мифическую область, они остались жить у нас на территории.

– Человеку всё равно, в чьих полномочиях находится здравоохранение, – парировал Орлов. – Человеку важно вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь. Я по поручению губернатора возглавил рабочую группу, и мы приняли программу «Общественное здоровье уральцев». Я предлагаю аналогичную программу принять на уровне муниципалитета.

Фото: Павел Ворожцов

Картина пятая: финал действа

Голосование не стало откровением: 31 депутат поднял карточку за Алексея Орлова. Воздерживаются двое – представители партии КПРФ Римма Скоморохова и Роман Ступников. В беседе с нами Римма Скоморохова признаётся – ей не понравилось, что кандидат в мэры не встретился с их фракцией и не обговорил планы работы, хотя вопросов много.

Фото: Павел Ворожцов

– Во-вторых, на заседании Орлов не дал чёткого ответа по ситуации с возвращением Краснознамённой группы на прежнее место – на Плотинку. Ветераны очень обижены. Там же не только Краснознамённая группа, но и орден Ленина – награда городу за то, как после войны люди помогали восстанавливать страну.

Фото: Павел Ворожцов

Роман Ступников комментирует так:

– Дело не в кандидатуре Алексея Орлова, а в том процессе выбора главы города, который мы наблюдали. Сначала выборы превратили в формальность, а теперь формальность превратили в фарс. Нас не познакомили с программами кандидатов, закрыв все заседания. С нами не встретился ни один из кандидатов, претендующих на пост мэра. Даже в раздаточном материале не было сегодня никаких характеристик. На каком основании я должен сделать выбор между тем или другим?

P.S. Назначение нового главы Екатеринбурга состоится сегодня в 17:00 в администрации города. Любопытно, что об этом журналисты узнали ещё за сутки до голосования.

Фото: Павел Ворожцов